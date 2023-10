Infortunio per Osimhen, l’attaccante del Napoli costretto a uscire nell’amichevole della Nigeria Al 58′ di Arabia Saudita-Nigeria Osimhen è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Le condizioni dell’attaccante del Napoli vanno valutate, le prime sensazioni sembrano positive.

A cura di Alessio Morra

Victor Osimhen si è infortunato. L'attaccante del Napoli è stato costretto a uscire nell'amichevole che hanno giocato Portogallo la Nigeria e l'Arabia Saudita. L'entità dell'infortunio è da stabilire, ma intanto il campanello d'allarme inizia a suonare e pure bello forte. Perché il Napoli è chiamato a un trittico di partite importantissimo. Ma le prime notizie non sono così allarmanti. Il calciatore, che sarà valutato sabato, sarebbe uscito a causa dei crampi.

Le pause delle nazionali fanno molta paura a tutte le squadre di club. Il Napoli lo scorso anno pagò un prezzo carissimo in quello di marzo, quando proprio Osimhen riportò un infortunio muscolare che lo mise fuori causa per le partite dei quarti di Champions League con il Milan. E la maledizione sembra continuare per l'attaccante classe 1998, che potrebbe ancora una volta marcare visita contro i rossoneri, che al Maradona si presenteranno tra due settimane (il 29 ottobre).

Osimhen è sceso in campo con la sua nazionale in Portogallo, dove la Nigeria in una partita amichevole ha pareggiato per 2-2 con l'Arabia Saudita del c.t. Roberto Mancini. Il bomber partenopeo ha chiesto il campo a inizio ripresa, esattamente al 58′ quando è stato costretto ad uscire.

Osimhen è uscito affaticato, ma non si può ancora sapere di che entità è il problema fisico del nigeriano, che di sicuro fa preoccupare il Napoli, che non sta attraversando una stagione splendida e che alla ripresa vorrebbe provare, anche con il suo bomber, a cambiare marcia.

Il clima in questi ultimi giorni a Napoli non è stato straordinario, con Rudi Garcia che ha rischiato concretamente l'esonero, ma forse anche per carenza di alternative è rimasto in sella. E il francese alla ripresa, contro il Verona, potrebbe non disporre di Osimhen, che nonostante qualche partita no e una serie di problemi, con il tecnico in primis ma anche con i social, ha messo a segno comunque 6 gol nelle prime 8 partite del campionato.