Lazio-Milan di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Lazio-Milan è la partita degli ottavi di finale che si gioca oggi alle 21, chi passa il turno nei quarti incontra Bologna o Parma. Gara visibile in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming su Italia 1. Le ultime news sulle formazioni.

Lazio e Milan si trovano di fronte oggi, alle 21, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi passa il turno, da tabellone affronta nei quarti la vincente di Bologna-Parma. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva e in chiaro per tutti su Italia 1, poiché Mediaset detiene i diritti per la messa in onda del trofeo. Quanto alle formazioni, rispetto a quelle viste in campionato ci saranno un po' di cambi adottati sia da Maurizio Sarri sia da Massimiliano Allegri.

La sfida di questa sera all'Olimpico arriva a pochi giorni dal finale avvelenato del match di campionato giocato a San Siro nel quale è successo di tutto per il tocco di gomito di Pavlovic (in contrasto con Marusic) su tiro ravvicinato di Romagnoli. L'arbitro, Collu, aveva inizialmente concesso calcio d'angolo in favore dei capitolini senza ravvisare alcuna scorrettezza poi, complice l'intervento del VAR, è andato al monitor confermando la decisione ma con una motivazione sbagliata. Ce n'è abbastanza per aggiungere un po' di pepe e di carica in più all'incontro odierno.

Partita: Lazio-Milan

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 4 dicembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: ottavi Coppa Italia

Dove vedere Lazio-Milan in TV: la diretta in chiaro

Lazio-Milan di Coppa Italia sarà visibile in chiaro e in tv su Italia 1. A occuparsi della telecronaca sarà Massimo Callegari che ha al suo fianco Massimo Paganin per il commento tecnico. Mediaset seguirà anche questa giornata con servizi, commenti e approfondimenti relativi al pre al post partita, compresa l'analisi di eventuali episodi da moviola valutati dall'ex arbitro, Cesari.

Lazio-Milan, dove vederla in streaming: l'orario

Lazio-Milan andrà in onda anche in diretta streaming. La si potrà vedere online collegandosi a Italia 1 attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity. Anche in questo caso la trasmissione è del tutto gratuita.

Lazio-Milan, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Turnover per Lazio e Milan. Sia Sarri sia Allegri modificheranno le rispettive squadre tenendo conto anche degli impegni di campionato. Ecco perché tra le fila dei capitolini è prevista la presenza di Mandas al posto di Provedel. Nuno Tavares dovrebbe concedere un po' di riposo a Pellegrini mentre Patric avvicenderà Gila. Confermato invece Romagnoli. A centrocampo possibile l’impiego dall'inizio di Dele-Bashiru. In avanti spazio a Pedro e Castellanos. Novità anche nel Milan: De Winter in difesa; Estupinan e Ricci a centrocampo; Loftus-Cheek favorito su Nkunku per affiancare Leao.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.