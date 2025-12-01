La ref-cam dell’arbitro Collu nel finale infuocato di Milan-Lazio svela chi ha capito subito tutto

L'arbitro Collu ha avuto il suo bel da fare nel concitato finale di Milan-Lazio dopo il discusso episodio del tocco con il braccio in area di Pavlovic. Le immagini della Ref Cam, ovvero della telecamera "indossata" dal direttore di gara divulgate dalla Serie A hanno mostrato quanto accaduto in quei minuti: dalle polemiche in campo, al parapiglia in panchina, fino alla decisione di non concedere il penalty dopo on-field review. Un calciatore sin dall'inizio aveva capito tutto, si tratta di Luka Modric, pacato e lucido anche nei momenti di caos.

La Ref Cam dell'arbitro mostra il finale incandescente di Milan-Lazio

Il direttore di gara come spesso accade in queste situazioni ha dovuto fronteggiare i calciatori che accortisi dell'accaduto hanno provato a convincerlo quantomeno ad andare al VAR dopo il contatto "galeotto". I primi ad avvicinarsi sono stati Marusic e Guendouzi, convinti che il tocco di Pavlovic dovesse essere punito con il calcio di rigore: "È mano, è mano al cento per cento".

Modric aveva capito tutto: le parole all'arbitro

Non tutti in realtà si sono resi conto di cosa fosse successo come confermato dagli sguardi anche spaesati soprattutto dei rossoneri. Modric invece non solo ha visto l'intervento di Pavlovic sulla deviazione ravvicinata di Romagnoli, ma ha anche capito cosa era successo e anche come sarebbe andata a finire: "Davvero vuoi fischiare quel fallo di mano? Prima c'è un fallo per noi".

Da lì in poi sono passati diversi minuti con Collu costretto agli straordinari. Prima ha espulso Massimiliano Allegri che, dopo aver puntato il dito sul suo operato, ricordando il precedente con la Cremonese, non ha più replicato restando in silenzio. A seguire poi ecco gli inviti a Romagnoli e Sarri per cercare di riportare la calma tra i biancocelesti. "Quando tutti sono via, controllo" ha ripetuto l'arbitro che finalmente è riuscito a rivedere i replay sul monitor.

Modric aveva capito tutto e lo ha detto all’arbitro

Come è andata a finire poi lo sappiamo tutti, con l'arbitro che ha optato proprio per la tesi di Modric. In realtà anche Luka, durante l'annuncio finale a tutto lo stadio, era stato inizialmente ingannato dal direttore di gara che aveva riscontrato l'intervento con il braccio considerato fuori asse del suo compagno. Quando poi è stato però confermato il fallo precedente subito dal giocatore rossonero, ecco l'esplosione di gioia.