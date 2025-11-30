Allegri strattonato da Ianni nel caos finale di Milan-Lazio, cosa è successo: non è la prima volta

È successo di tutto nel finale di Milan-Lazio, quando l’arbitro Collu è stato richiamato al VAR per valutare il tocco con il braccio di Pavlovic in area di rigore rossonera. Prima di rivedere le immagini all’on-field review, il direttore di gara ha espulso Massimiliano Allegri, che però, prima di correre negli spogliatoi, è stato coinvolto in un confronto molto acceso con un componente della panchina avversaria, sfiorando un contrasto fisico. Si tratta di Marco Ianni, vice di Sarri e non nuovo a situazioni simili.

"Ogni volta che ci sei te succede sempre un casino". Sarebbero queste le parole — poi riferite da Allegri a Collu — che gli sono costate il rosso. L’allenatore si è infuriato durante quegli interminabili minuti precedenti alla decisione di non concedere il calcio di rigore alla Lazio. Quando ha visto il cartellino rosso, Max, trattenuto anche dagli addetti ai lavori rossoneri, si è diretto verso gli scalini che portano nella “"pancia" di San Siro. Prima però, sulla sua strada, ha trovato Ianni, con il quale c’è stato un vero e proprio corto circuito.

Difficile ricostruire quali siano state le parole che hanno scatenato il parapiglia, anche se alcune immagini sembrano evidenziare il labiale “bravo” (accompagnato da altro) da parte di Ianni, ironico nei confronti di Allegri e delle sue proteste. L’allenatore del Milan ha risposto qualcosa, e a quel punto il vice di Sarri ha cercato il confronto fisico, strattonandolo e provando il faccia a faccia. Il tecnico rossonero si è fermato rapidamente per rispondere, e poi ha preferito andar via continuando a inveire contro Ianni, che ha completamente perso il controllo.

È stato necessario l’intervento di altri collaboratori di Sarri, dello stesso mister e dei giocatori per placare gli animi, con l’arbitro Collu che poi ha allontanato Ianni per l’alterco con il suo avversario. Momenti molto concitati e ulteriore benzina sul fuoco di un finale difficile da dimenticare. Nessun commento nel post-partita da parte di Allegri sull’accaduto, che potrebbe costare ad entrambi anche una multa, oltre all’inevitabile squalifica.

Le polemiche tra Ianni e Mourinho

Non è la prima volta che Ianni, in panchina, si rende protagonista di episodi così particolari. Nel 2018, ai tempi in cui lavorava con Sarri al Chelsea, ci fu un’altra rissa sfiorata — questa volta con Mourinho — dopo un’esultanza provocatoria proprio nei confronti dello Special One, allora alla guida del Manchester United. Parapiglia e scuse accettate dal portoghese. Succederà lo stesso anche stavolta?