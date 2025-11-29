Allegri svela cosa ha detto a Collu: “Quando ci sei tu succede sempre qualcosa”. Da lì l’espulsione

Max Allegri è stato espulso nel caotico finale di Milan-Lazio. Il tecnico rossonero dopo la partita ha svelato cosa ha detto a Collu per farsi espellere: “Quando ci sei tu succede sempre un casino”.

Il finale di Milan-Lazio è stato carico di tensione a causa di un controllo al VAR dell'arbitro Collu. Prima che il fischietto sardo andasse al monitor discute con Allegri che dice qualcosa di troppo e viene espulso. Prima di lasciare il campo il tecnico livornese ha avuto un vivace corpo a corpo con Marco Ianni, il vice di Sarri, che ha usato parole forti prima di essere espulso. Dopo la partita l'allenatore rossonero ha svelato cosa ha detto all'arbitro Collu prima dell'espulsione.

Allegri espulso nel finale di Milan-Lazio

La Lazio gioca meglio nel primo tempo, nel secondo la partita cambia subito. Il Milan è diverso e trova il gol dopo sei minuti e mezzo con Leao. L'1-0 lo mantiene fino alla fine. Al 94′ c'è un episodio controverso nell'area rossonera. I calciatori della Lazio chiedono un calcio di rigore per un fallo di mani di Pavlovic. L'arbitro lascia correre e decreta il corner per la squadra di Sarri. I calciatori della Lazio protestano. Dopo un paio di minuti l'arbitro decide di andare a vedere le immagini. Prima di arrivare fino al monitor Collu si trova davanti Allegri, con cui si trova a discutere.

Il tecnico spiega cosa ha detto all'arbitro Collu

Nell'intervista rilasciata a Sky viene chiesto al tecnico rossonero cosa abbia detto a Collu per ricevere l'espulsione. Allegri sorride e risponde: "L'arbitro tra l'altro ha arbitrato bene. Io gli ho detto: ‘oh, c'eri con la Cremonese e abbiamo perso, tutte le volte che ci sei tu succede sempre un casino".

Poi il litigio tra Allegri e il vice di Sarri

Da lì il rosso con la conseguente lite con il vice di Sarri, Marco Ianni, pure lui cacciato dal campo. Allegri, in ogni caso, primo in classifica solitario per una notte, riguardo la partita e quel finale caotico ha poi aggiunto: "Gli ultimi minuti c'è stata un po' di confusione. Non era facile nemmeno per l'arbitro che era stato chiamato al VAR. Loro hanno pressato molto, fin quando coprono gli spazi era dura, perché Sarri è bravo a insegnare queste cose. Poi loro sono un po' calati e noi abbiamo avuto soluzioni favorevoli prima del gol".