Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Da oggi martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025-2026. Il tabellone è già definito con date e accoppiamenti: ecco tutto ciò che c’è da sapere per non perdere un solo incontro.
A cura di Alessio Pediglieri
Ritorna la Coppa Italia e scendono in campo le big di Serie A. Con l'avvento degli ottavi di finale che iniziano oggi con Juventus-Udinese, poi di scena l'Atalanta, il Napoli e l'Inter all'esordio stagione mercoledì e infine Bologna e Lazio (che sfiderà il Milan) nella giornata di giovedì a concludere un tabellone che avrà una coda lunga (con Fiorentina-Como posta al 27 gennaio). Ecco tutte le partite in palinsesto, con gli orari e i giorni, in attesa di scoprire le qualificate per i turni successivi di cui ci sono già date e accoppiamenti.

Fin qui non ci sono state sorprese importanti, con una Coppa Italia in cui le favorite hanno confermato i pronostici della vigilia. Il solo Venezia, prossima avversaria dell'Inter, ha fatto più di quanto ci si attendesse, visto che i lagunari hanno avuto la meglio del Verona in un derby tutto veneto. Ora gli ottavi con gli esordi delle squadre che dovrebbero da ora in poi farla da padrone, con il condizionale d'obbligo in una stagione ancora una volta ricchissima di appuntamenti e di tour de force che potrebbero celare qualche insidia di troppo.

Si inizia oggi martedì 2 dicembre con una sola partita: Juventus-Udinese, partita che si disputa allo JStadium, con fischio di inizio alle 21:00. Match secco, in casa della squadra di Spalletti che cercherà un esordio vincente per dare una ulteriore spallata al momento negativo che sembra essere alle spalle. Altre tre partite mercoledì 3 dicembre, quando si gioca su tre slot orari differenti: alle 15:00 tocca ad Atalanta-Genoa, alle 18:00 Napoli-Cagliari e alle 21:00 Inter-Venezia. Infine, giovedì 4 dicembre gli ultimi due match: alle 18:00 il derby emiliano Bologna-Parma e la partita clou di questi ottavi, all'Olimpico tra la Lazio e il Milan. Per attendere che si concludano però gli ottavi si dovrà aspettare il 27 gennaio 2026 tra Fiorentina e Como allo Stadio Franchi.

  • martedì 2 dicembre 2025
    21:00 Juventus-Udinese
  • mercoledì 3 dicembre 2025
    15:00 Atalanta-Genoa
    18:00 Napoli-Cagliari
    21:00 Inter-Venezia
  • giovedì 4 dicembre 2025
    18:00 Bologna-Parma
    21:00 Lazio-Milan
  • martedì 27 gennaio 2026
    21:00 Fiorentina-Como
Il tabellone di Coppa Italia 2025-2026: i quarti, le semifinali e la finale a Roma

Da questi ottavi di finale usciranno le qualificate ai quarti che sono in programma tra il 4 e l'11 febbraio 2026, ancora una volta a partita secca, senza andata e ritorno.

  • Bologna/Parma – Lazio/Milan
  • Juventus/Udinese – Atalanta/Genoa
  • Inter/Venezia – Roma/Torino
  • Fiorentina/Como – Napoli/Cagliari

Infine la fase finale, con le due semifinali – e in questo caso ritorna la doppia fase con gare di andata e gare di ritorno – prima della finale per il titolo tricolore 2026 che ha già una data e uno stadio certi: Olimpico di Roma, mercoledì 13 maggio 2026

  • Semifinali (andata e ritorno): marzo – aprile 2026
  • Finale: mercoledì 13 maggio 2026
