Inter-Torino LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live della partita Inter-Torino, per i quarti di finale di Coppa Italia. Per Chivu turnover obbligato visti i molti impegni e le assenze (out Calhanoglu, Dumfries e Barella). Per Baroni coppia d'attacco Adams-Zapata. Diretta TV e in streaming su Italia 1 e Infinity.
Le formazioni ufficiali di Inter-Torino
Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Chivu e Baroni per Inter-Torino:
INTER (3-5-2) Martinez; de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.
TORINO (3-5-3) Paleari; Marianucci, Coco, Pedersen; Barguera, Prati, Anjorin, Tameze, Vlasic; Njie, Kulenovic. Allenatore: Baroni.
Come arriva l'Inter alla sfida di Coppa Italia contro il Torino
I nerazzurri ci arrivano da primi in classifica in campionato e dopo aver raggiunto i playoff in Champions League vincendo a Dortmund. Un momento positivo per la squadra di Chivu che in Coppa Italia si è sbarazzata senza problemi del Venezia e ora sfiderà i granata. La gara non si gioca a San Siro bensì sul neutro dell'U-Power di Monza.
Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in TV e in streaming
La diretta della partita che si gioca sul campo di Monza, per inagibilità di San Siro causa Olimpiadi invernali, si vedrà in chiaro e senza costi aggiuntivi in TV su Italia 1 e in streaming su Infinity.