Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Inter e Torino si sfidano oggi in gara secca per i quarti di finale di Coppa Italia sul terreno neutro di Monza, con la partita che inizia alle 21:00 e sarà ancora una volta trasmessa integralmente e in esclusiva da Mediaset, con diretta streaming su Infinity e in TV sul canale 6 del DT, Italia1.

Partita: Inter-Torino

Orario: 21:00

Quando: mercoledì 4 febbraio 2026

Dove: U-Power Stadium (Monza)

Diretta TV: Italia1

Diretta streaming: Infinity

Competizione: quarti di finale Coppa Italia

La novità più importante è che l'Inter non può giocare la partita di Coppa Italia contro i granata a San Siro: lo stadio è ora dedicato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina e quindi inagibile sia per i nerazzurri quanto per i rossoneri, fino a marzo. Dunque, la scelta per l'incontro casalingo di Coppa è ricaduta sull'impianto di Monza, dove già gioca l'Under23 nerazzurra le gare interne. Una scelta obbligata per logistica e opportunità evitando trasferimenti faticosi in tempistiche ristrette tra i tanti appuntamenti in campo. L'Inter arriva dal successo al debutto in questa edizione ottenuto, a San Siro, contro il Venezia, mentre per i granata c'è la prestigiosa vittoria all'Olimpico con cui ha eliminato la Roma.

Dove vedere la partita dei quarti di finale in TV e streaming

Come tutte le altre partite di Coppa Italia anche Inter-Torino sarà possibile vederla in esclusiva e in chiaro per tutti sul canale 6 del Digitale Terrestre, Italia1 di Mediaset che detiene i diritti del torno nazionale. Senza alcun costo aggiuntivo, la partita sarà visibile con ampi pre e post partita con collegamenti da studio. Anche per la diretta in streaming vale la regola della visione in chiaro del quarto di finale tra Inter e Torino. La partita sarà visibile su pc attraverso il portale Mediaset Infinity, gratuitamente, così come per i dispositivi mobili scaricandone la relativa applicazione. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin mentre in studio, condotto da Monica Bertini, ci saranno Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari

Le probabili formazioni si Inter-Torino

Per Chivu prevedibile ampio turnover perché le forze dovranno ulteriormente essere gestite avendo altre due partite in calendario con i playoff Champions League. 3-5-2 classico in cui potrebbe tornare dal primo minuto Thuram, con a centrocampo un ballottaggio tra Sucic e Zielinski, con Sommer confermato in porta. Per Baroni, tantissimi gli indisponibili, tra cui Simeone in attacco dove potrebbe ricomporsi il duo Zapata-Adams.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro.

All. Chivu.

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Zapata, Adams.

All. Baroni.