L’inter dilaga in Coppa Italia con le seconde linee, strapazza il Venezia 5-1: ai quarti Roma o Torino

Vittoria convincente per l’Inter che non trova intoppi e vince contro il Venezia per 5-1: doppietta di Thuram, gol di Diouf, Esposito e Bonny.

Riesce tutto facile all'Inter negli ottavi di finale di San Siro. Ai nerazzurri basta un tempo solo per battere il Venezia e accedere ai quarti di Coppa Italia: la squadra di Cristian Chivu vince 5-1 con le seconde linee e trova grandi certezze da chi gioca di meno come Diouf, autore del primo gol, Pio Esposito che si toglie la soddisfazione di segnare per la prima volta davanti al suo pubblico e anche di Bonny. Completa il quadro la doppietta di Thuram che non fa sentire minimamente l'assenza di Lautaro Martinez, lasciato a riposo in una serata che serve principalmente a testare le rotazioni. Per conoscere l'avversario dei quarti dovrò attendere il mese di gennaio, quando ci sarà la sfida tra Roma e Torino.

Primo tempo super dell'Inter

Funzionano i meccanismi dell'Inter che senza i titolari non cambia la sua essenza. Serviva una grande vittoria per rinvigorire soprattutto l'attacco e alla fine Chivu ha ottenuto tutte le risposte che cercava: cinque gol sono un segnale importante e sono arrivati da quattro marcatori diversi, alcuni più attesi e altri inaspettati come Diouf che ci mette pochissimo per fare la sua imbucata e segnare il primo gol contro il Venezia.

Diouf festeggia il gol con l’Inter

Lo segue Pio Esposito con un tiro dalla distanza, forse il più bello della serata ma sicuramente il più importante per lui che segna per la prima volta a San Siro davanti ai suoi tifosi, un traguardo importante per un attaccante che rappresenta il futuro della squadra. A chiudere il primo tempo ci pensa Thuram con un altro gol da fuori e il francese si ripete anche all'inizio della ripresa con un tuffo che per poco non gli costa un infortunio.

Le certezze delle seconde linee

Il Venezia non è un avversario pericoloso e riesce a segnare soltanto il gol della bandiera con Sagrado che mette dentro un tiro deviato per poi spegnersi come tutto il resto della squadra che viene travolta dai nerazzurri. Per completare il quadro dell'Inter c'è anche il gol di Bonny, una sicurezza per Chivu che ne approfitta per mandare in campo anche alcuni dei talenti più promettenti della Primavera come Bovo e Spinaccé. Non servono i titolarissimi in questa serata di Coppa Italia dove arriva il risultato più importante che rappresenta anche una grande iniezione di fiducia. A febbraio ci saranno i quarti dove l'Inter affronterà una tra Roma e Torino.