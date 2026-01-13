Il Torino sbanca l’Olimpico con un finale pirotecnico, Roma KO al 90′: i granata sfideranno l’Inter

Una partita pirotecnica all’Olimpico tra Roma e Torino, qualifica i granata al 90′ ai quarti di finale di Coppa Italia per sfidare l’Inter. Doppietta di Che Adams vanificata da Hermoso e dal baby Arena, poi il colpo del KO di Ilkhan per il definitivo vantaggio.

La Roma rivoluzionata da Gasperini e infarcita di seconde linee parte bene e meglio del Torino per provare di restare ancora in gara in Coppa Italia e andare a sfidare l'Inter già qualificata. Sono tutte giallorosse le palle più interessanti di inizio match anche se il Torino non soffre davvero mai la pressione, a intermittenza. Per i padroni di casa non c'è mai continuità di proposta, con Bailey falso nueve che troppo spesso si trova isolato e spaesato nelle maglie della difesa granata. Dal canto suo il Torino di Baroni compie il proprio ruolo al meglio: di fronte al gap tecnico gioca un primo tempo ordinato e di intelligenza, senza mai alzare ritmi o entrare in affanno.

Un primo tempo scevro di emozioni e di occasioni, che si è risolto poco prima dell'intervallo su uno spunto personale di uno dei giocatori di Baroni con più qualità, Che Adams: da una sua giocata e tiro dalla distanza i granata hanno potuto festeggiare il vantaggio per 1-0, con cui sono andati negli spogliatoi. Svilar poco ha potuto sulla palla che ha accarezzato il palo più lontano, ma nemmeno lo svantaggio ha destato la squadra di Gasperini, rientrato furioso nel tunnel.

La strigliata negli spogliatoi sembra essere servita perché solo dopo 30 secondi dalla ripresa, Hermoso si inventa goleador creando scompiglio in difesa granata: serpentina, tunnel e rasoterra con la Roma che festeggia subito il pareggio riaprendo il match. Che si da più intenso e piacevole con ritmi più alti e un agonismo crescente. E che vede la pronta risposta ancora granata, ancora di Che Adams. Per un nuovo vantaggio che inguaia la Rom fino alle battute finali quando ci pensa il baby fenomeno Antonio Arena a incornare per il 2-2 che appare definitivo.

Senza però fare i conti con l'ultimo acuto del Toro che sbanca l'Olimpico e resta in Coppa Italia, grazie alla rete a tempo scaduto di Ilkhan che stabilisce le nuove, definitive distanze proprio quando tutti si stavano apprestando a calciare i rigori.