Juve travolta dall’Atalanta, la Dea vince 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia: Palladino elimina Spalletti

L’Atalanta batte per 3-0 la Juventus e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026. La squadra di Spalletti cade sotto i colpi di Scamacca, Sulemana e Pasalic. La squadra di Palladino ora affronterà la vincente tra Bologna e Lazio.

L'Atalanta batte la Juventus 3-0 e giocherà la semifinale di Coppa Italia 2025-2026. Una serata storica per la Dea, che soffre ma riesce a sfruttare al meglio tutte le occasioni a disposizione e torna tra le migliori quattro del ‘torneo della Coccarda' dopo una stagione di assenza (nel 2024 giocò la finale).

La firma su questa grande notte al New Balance Stadium sono di Scamacca, Sulemana e Pasalic. La squadra di Raffaele Palladino affronterà Bologna o Lazio in semifinale.

Tris dell'Atalanta alla Juve: Palladino elimina Spalletti

Dopo un buon inizio dei bianconeri, Scamacca ha trovato il vantaggio poco prima della mezz'ora del primo tempo su calcio di rigore, concesso per tocco di mano di Bremer (che ha fatto e farà discutere). La Juventus ha cercato di rimettere in piedi il match ma non è mai stata incisiva in zona gol nonostante diverse situazioni costruite in maniera interessante.

Nella ripresa la squadra di Spalletti ha cercato in tutti i modi di rimettere in equilibrio la partita ma con due ripartenze fulminanti i ragazzi di Palladino hanno chiuso la pratica: prima Sulemana e poi Pasalic hanno punito la difesa bianconera.

Atalanta-Juventus, il tabellino

RETI: 27′ Scamacca, 77′ Sulemana, 85′ Pasalic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (75′ Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (70′ Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (83′ Pasalic), Raspadori (75′ Krstovic); Scamacca (70′ Sulemana). Allenatore: Palladino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti (64′ Boga), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (74′ Holm), Thuram, Cambiaso (80′ Openda); Conceiçao (80′ Zhegrova), McKennie; David (74′ Koopmeiners). Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Michael Fabbri.