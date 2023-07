La risposta di Mbappé alla faraonica offerta lascia di sasso l’Al-Hilal: dirigenti snobbati Kylian Mbappé in rotta con il PSG ha dato la sua risposta alla faraonica offerta presentatagli dall’Al-Hilal: i dirigenti del club saudita vanno a Parigi ma vengono completamente snobbati dal calciatore francese.

A cura di Michele Mazzeo

In questa sessione di calciomercato a tenere banco a livello mondiale è certamente la delicata situazione di Kylian Mbappé ai ferri corti con il PSG ad un anno dalla scadenza del suo contratto. La dirigenza qatariota del club transalpino lo ha escluso dalla tournée giapponese della formazione guidata da Luis Enrique per mettere alle strette il calciatore sui cui vige il sospetto di un possibile preaccordo per trasferirsi a parametro zero al Real Madrid nel 2024 (reso ancora più plausibile dal fatto che nel suo attuale contratto c'è un'opzione in suo favore, valida fino al 31 luglio, per prolungare fino al 2025 ma non è ancora stata attivata). La stella della nazionale francese è ora dunque sul mercato e inevitabilmente ha suscitato l'interesse di tutti quei club che possono ambire per blasone e forza economica a quello che ad oggi è senza ombra di dubbio uno dei migliori calciatori al mondo.

Tante le squadre che hanno chiesto informazioni (tra queste secondo L'Equipe ci sarebbe anche l'Inter) al PSG, ma soltanto una ad oggi si è presentata davanti al presidente Nasser Al Khelaifi con una vera offerta, vale a dire i sauditi dell'Al-Hilal che hanno messo sul piatto 300 milioni di euro ricevendo l'ok da parte della società transalpina a trattare direttamente con il calciatore. E per lui i soldi messi sul tavolo erano davvero tanti: 700 milioni di euro per un anno di contratto e poi sarebbe stato libero di accasarsi al Real Madrid o in qualunque altro club da svincolato. Un'offerta faraonica irrinunciabile per chiunque meno che per il diretto interessato dato che quest'ultimo avrebbe addirittura snobbato del tutto il club saudita.

Secondo quanto riporta L'Equipe infatti una delegazione di dirigenti dell'Al-Hilal, presente mercoledì a Parigi per finalizzare l'arrivo del brasiliano Malcom, sperava di poter fissare un appuntamento con Kylian Mbappé per presentargli l'offerta e spiegargli il progetto nei minimi dettagli.Questo però non sarebbe stato possibile perché l'entourage del calciatore avrebbe rifiutato a priori ogni discussione con i rappresentanti della squadra saudita. Stando a quanto si apprende da fonti vicine al 24enne parigino, quest'ultimo non ha mai preso in considerazione l'opzione di trasferirsi in Arabia Saudita e preferirebbe piuttosto restare fuori rosa un intero anno al PSG. Dopo il gran rifiuto del suo ex compagno di squadra Lionel Messi (che ha scelto l'Inter Miami) dunque anche Kylian Mbappé si aggiunge alla ristrettissima lista di coloro che hanno rifiutato un'offerta irrinunciabile da un club saudita (e lui, a differenza dell'argentino, avrebbe deciso di non ascoltarla neanche). I dirigenti dell'Al Hilal comunque non sembrano essere tornati a casa a mani vuote da Parigi, oltre all'ingaggio di Malcom già ufficializzato infatti avrebbero concluso l'accordo, sempre con il PSG, per assicurarsi il centrocampista italiano Marco Verratti che, contrariamente all'amico Mbappé, non è riuscito a resistere alle sirene milionarie del campionato saudita.