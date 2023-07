Mbappé deve dare una risposta al PSG, fissata la data che deciderà il suo futuro: dentro o fuori Mbappé deve dare una risposta al PSG in merito al suo futuro, fissata la data del 31 luglio come nuova scadenza: la posizione del club francese non è cambiata e il fortissimo attaccante deve solo dire se prolunga il contratto o se andrà via.

A cura di Vito Lamorte

Tra il PSG e Mbappé la situazione è sempre rovente. Martedì il presidente Nasser al-Khelaïfi si è presentato a Poissy per la sessione di allenamento guidata da Luis Enrique e ha voluto mostrare fermezza con il gruppo, ribadendo più volte che ‘nessuno è al di sopra del club'. Durante la sua visita il presidente ha insistito sul fatto che i giocatori scontenti possano andarsene e lo stesso varrà per chi non è pienamente impegnato nel progetto sportivo del club.

In realtà, dopo i comportamenti degli ultimi anni erano stati proprio i dirigenti a mettere il calciatore francese al di sopra della società e questa cosa non ha avuto buoni risvolti: i rapporti sono tesi dopo la comunicazione di Mbappé di non voler rinnovare e le sue ultime uscite pubbliche non sono positive per il PSG a livello di immagine.

Mbappé resta al centro dell'attenzione per capire il suo futuro e, se Nasser al-Khelaïfi aveva concesso all'attaccante due settimane per decidere se prolungare o andare via durante questo mercato estivo, la data di questo ultimatum sarebbe cambiata.

L'ultimatum iniziale era il 21 luglio ma ora bisognerà attendere la fine del mese, quindi il 31, per capire quale sarà il futuro della stella francese. Rinnoverà e resterà a Parigi o andrà via?

La proposta di questo slittamento è opera dell'entourage di Mbappé, che ha lavorato affinché potesse avere qualche giorno in più e perché per attivare il terzo anno di contratto con il Paris c'è tempo fino al 31 luglio: da qui l'idea di attenersi a questa data e di non anticipare. Se il capocannoniere della stagione 2022-2023 di Ligue 1 ha già comunicato al club la sua intenzione di non rinnovare tramite una lettera, la situazione potrebbe evolversi ancora fino alla fine del mese e allo scadere di questa opzione.

Nel frattempo la posizione del Paris Saint-Germain non è cambiata: prolungamento o partenza.

Dal canto suo, il giocatore è sotto contratto fino al 2024 e ha già assicurato di non voler prolungare ma di voler andare fino alla fine della prossima stagione. La telenovela di Mbappé è ancora finita, ma forse la vedremo meno sfocata dal 31 luglio.