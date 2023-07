Clamoroso strappo del PSG, Mbappè non convocato per la tournèe in Giappone: è fuori rosa Il PSG ha diramato la lista dei giocatori che partiranno per il Giappone e non c’è Kylian Mbappè. Una decisione forte che pone un punto di non ritorno: al momento il fuoriclasse è considerato fuori rosa. Entro il 31 luglio il club attende una sua risposta ufficiale per il futuro, altrimenti andrà sul mercato.

A cura di Alessio Pediglieri

Tra il PSG e Kylian Mbappè torna improvvisamente a respirarsi aria pesante. Il club parigino nella serata di venerdì 21 luglio ha diramato la lista dei convocati di Luis Enrique per la trasferta giapponese dove si affronterà una tournée estiva e tra i giocatori non c'è il nome del fuoriclasse francese. Tante le indiscrezioni sulle motivazioni di una scelta che ha fatto subito rumore.

Non è una rottura definitiva ma è sicuramente una chiara presa di posizione da parte del Paris Saint Germain, con il club francese che è pronto a non farsi intimidire dalle notizie di calciomercato che vorrebbero il proprio fuoriclasse ai titoli di coda. A tal punto da aver chiuso un accordo verbale determinato al passaggio per il prossimo anno, estate 2024, al Real Madrid dove si trasferirebbe a parametro zero.

Dalla Francia tutti concordano che oramai la situazione non è più recuperabile a tal punto che L'Equipe senza mezzi termini spiega quale sia oramai il problema: la scelta del giocatore di rimanere a Parigi anche controvoglia ma nel rispetto del contratto per evitare problemi, pur avendo chiaramente il proprio futuro davanti, che parla spagnolo. Una situazione che la presidenza parigina non avrebbe accettato, passando subito per le maniere forti con l'ultima goccia che aveva fatto tracimare il vaso: solo poche settimane dopo l'ufficializzazione del suo prolungamento fino al 2025, Mbappé aveva manifestato, tramite una lettera, la sua intenzione di non attivare il suo anno aggiuntivo e di lasciare libero il PSG, nell'estate del 2024.

Una decisione inimmaginabile per i vertici parigini, che attendono ancora un segnale da parte del giocatore dopo che il presidente Nasser Al-Khelaifi aveva espresso la volontà di chiarire una volta per tutte la situazione. Nel mezzo, l'ultima amichevole, contro il Le Havre vinta dal PSG venerdì pomeriggio a poche ore dai convocati, dove Mbappè aveva giocato e segnato per la vittoria di 2-0. Poi, la doccia fredda che mostra al mondo come il giocatore non rientri più nei piani di precampionato. Resta da capire se il braccio di ferro continuerà ad oltranza e il club arriverà all'idea di lasciare fuori rosa Mbappè per l'intera stagione. Nel frattempo una cosa è chiara: è considerato fuori rosa visto che per il club i giocatori non inseriti in elenco sono da considerare sul mercato e cedibili.

Non è dato saperlo, al momento però a Parigi la tensione è subito salita alle stelle e nelle prossime giornate di mercato si potrebbe assistere anche alla clamorosa decisione di mettere ufficialmente Mbappè sul mercato visto che il PSG gli avrebbe dato una dead line: il prossimo 31 luglio. Data in cui il fuoriclasse francese dovrà esprimersi sul proprio destino, in modo definitivo.