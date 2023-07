Mbappé in Arabia, arriva l’offerta indecente dell’Al Hilal: mai nessuno aveva osato così tanto La spaccatura insanabile tra Mbappè e il PSG ha aperto il fronte a diversi scenari possibili già in questa sessione di calciomercato. Tra cui la clamorosa indiscrezione dell’interessamento dell’Al Hilal, il club arabo che ha già ingaggiato Koulibaly e Milinkovic-Savic. Con una proposta pazzesca alla società parigina e all’attaccante, mai vista prima.

Il futuro di Kylian Mbappè appare oramai scritto ed è lontano dalla Ligue 1, da Parigi e dal PSG. Ma anche il presente tentenna pesantemente perché a calciomercato aperto tutto può accadere, anche che tra il campione francese e il club si arrivi ad una spaccatura anche formale, con una cessione immediata. Che non contempla il Real Madrid ma l'Arabia, da dove è arrivata in queste ore una proposta semplicemente indecente da parte dell'Al Hilal che, se confermata, segnerebbe un nuovo incredibile punto zero sui trasferimenti.

Davanti a ciò che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane l'incredibile passaggio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain che portò il brasiliano in Francia in quello che ad oggi è l'acquisto più costo d'Europa, potrebbe svanire, evaporare come neve al sole di fronte a ciò che è stato proposto per Mbappè. Al centro del discorso c'è sempre il club campione di Francia e sempre un fenomeno assoluto del Vecchio Continente, oggetto proibito per molte società, non certamente per quelle arabe disposte ad una autentica follia.

La mancata convocazione per la tournée estiva in Giappone ha scoperchiato il vaso di Pandora da dove sono usciti tutti i mali tra giocatore e società evidenziando una frattura insanabile che si è provato a nascondere per qualche tempo ma che alla fine è venuta inesorabilmente a galla. Mbappè non ha fatto più sapere nulla alla presidenza del PSG sulle reali intenzioni di proseguire o no il proprio cammino a Parigi e così è stato il club a prendere posizione: fuori rosa e sul mercato se entro i prossimo 31 luglio non ci saranno spiegazioni e chiarimenti definitivi. Che molto probabilmente non arriveranno, confermando silenziosamente ciò che ha portato allo strappo: il pre accordo col Real Madrid.

Da più parti, infatti, si vocifera che il francese abbia stretto un patto con Florentino in vista dell'estate 2024 quando sarà libero di accasarsi liberamente lontano da Parigi. E il silenzio del giocatore di fronte ai sempre più pressanti spifferi di mercato divenuti un tornado è diventato la tacita conferma di tutto. Così, il PSG ha scelto: cedere il giocatore in questa sessione per ottenere economicamente il massimo, inserendolo nell'elenco degli indesiderati. Una situazione quasi paradossale per una stella assoluta con cui, però, si è arrivati al capolinea. Ma ancora più paradossale è ciò che sta rimbalzando direttamente dall'Arabia Saudita.

Kylian Mbappè è arrivato al PSG nel 2017, il club lo ha pagato 180 milioni di euro al Monaco

I club arabi oramai stanno provando a fare man bassa di campioni, non solo giocatori considerati a fine carriera o che abbiano dato già il meglio di sé, ma anche prime firme del calcio internazionale in piena carriera. Cartina da tornasole perfetta è stato il trasferimento di Milinkovic-Savic dalla Lazio all'Al Hilal e proprio quest'ultima società è la stessa che starebbe preparando una proposta irrinunciabile su Mbappè.

La prima indiscrezione è legata alla valutazione del nazionale francese, confermata ta gli altri dall'Equipe: "la dirigenza parigina ha ricevuto un'offerta importante, 300 milioni di euro, da un club saudita, l'Al-Hilal dove in questa stagione giocheranno Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Roma) e il senegalese Kalidou Koulibaly" ha scritto il quotidiano transalpino. Che poi ha rivelato anche un particolare non da poco perché tra i tanti cluc che si sarebbero proposti al PSG ce ne sarebbe anche uno che nessuno si aspettava, l'Inter: "Chelsea, Manchester United, Inter e Tottenham sono gli altri club che hanno mostrato interesse per Mbappé nelle ultime settimane".

Ovviamente nessuno dei suddetti club potrebbe controbattere ai 300 milioni di euro da girare al Paris Saint Germain: una cifra monstre, la più alta di sempre per l'acquisto di un giocatore, anche se giustificata dalla grandezza dello stesso. E se ciò già non bastasse, a destabilizzare definitivamente gli addetti ai lavori e i tifosi è stata un'altra indiscrezione, arrivata dal dorato mondo arabo e che riguarda l'ingaggio. A Mbappè sarebbe stato presentato un contratto da 700 milioni di euro per una sola stagione. Poi potrebbe liberamente partire alla volta di Madrid. Sempre che lo desideri ancora.