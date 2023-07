Al Khelaifi teme brutte sorprese da Mbappé: “Se vuole restare al PSG deve firmare il contratto” Nasser Al Khelaifi ha lanciato un ultimatum a Mbappé. Il suo futuro al PSG resta incerto dopo la lettera inviata al club. La dirigenza parigina lo ha avvisato: “Se vuole restare dovrà firmare un nuovo contratto altrimenti andrà via”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique come nuovo allenatore del PSG è stata anche l'occasione per Nasser Al Khelaifi di chiarire la vicenda attorno a Kylian Mbappé. Il giocatore francese poche settimane fa aveva inviato una lettera al club per formalizzare la sua volontà di non prolungare il suo contratto oltre giugno 2024. Una missiva che è stata vissuta come un vero affronto per lo stesso Al Khelaifi che di certo non si aspettava uno scenario di questo tipo.

L'aveva fiutato, l'aveva pensato, ma mai si sarebbe aspettato che Mbappé potesse pensare di chiudere la sua avventura al PSG non rinnovando il contratto per accasarsi altrove a parametro zero. Sembra quasi il tentativo di favorire qualche altro club – Real Madrid su tutti – al fine di non sborsare la cifre esagerata da 200 milioni di euro pretesa dai parigini. Ecco perché c'era grande curiosità attorno alle dichiarazioni di Al Khelaifi rimasto in silenzio per tutto questo tempo.

Al Khelaifi ha paura che il giocatore voglia concludere questa stagione al PSG per poi svincolarsi con la possibilità di accasarsi altrove a zero lasciando il PSG a mani vuote privandosi del giocatore più forte al mondo senza ricavarne un euro. "La mia posizione è molto chiara – ha spiegato – Non voglio ripetere ogni volta: se Kylian vuole restare, vogliamo che rimanga ma deve firmare un nuovo contratto. Non vogliamo perdere il miglior giocatore del mondo gratis. È impossibile". Al Khelaifi si appella anche alla sincerità del giocatore e sulla sua professionalità: "Ha detto che non se ne sarebbe mai andato gratis e se cambia idea oggi, non è colpa mia. Non vogliamo perdere gratis il miglior giocatore del mondo. Questo è molto chiaro."

L’ultimo rinnovo tra il PSG e Mbappé.

Una sorta di ultimatum perché se Mbappé decidesse di restare allora sarà messo al centro del progetto ma con un contratto nuovo. Se invece decidesse di restare senza firmare un nuovo accordo allora verrà messo sul mercato con la prospettiva che, in caso di opposizione del francese, possa restare anche ai margini della squadra per una stagione. Il futuro di Kylian Mbappé resta molto incerto e la sua posizione resta incompatibile con quella dei dirigenti del Psg. Il messaggio inviato è dunque chiaro: o Mbappé prolunga, o se ne va quest’estate. Ovviamente, il PSG non può costringerlo né a prolungare, né ad andarsene. Ma questa situazione scomoda potrebbe convincerlo a cambiare la sua strategia.