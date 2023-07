Verratti lascia il PSG: ha accettato l’offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita Marco Verratti si trasferisce all’Al Hilal in Arabia saudita: ricchissimo triennale per il centrocampista della nazionale, che giocherà con Koulibaly e Milinkovic-Savic.

A cura di Paolo Fiorenza

Marco Verratti lascia il PSG dopo 11 anni e si trasferisce nel calcio saudita, che in questa sessione di calciomercato sta rastrellando campioni dall'Europa a colpi di ingaggi faraonici, sulla scia dell'apripista Cristiano Ronaldo che l'anno scorso firmò un ricchissimo contratto da 200 milioni all'anno. Il 30enne centrocampista della nazionale ha accettato l'offerta messagli sul tavolo dall'Al Hilal. Un'offerta per ora non precisata, ma si tratta ovviamente di una cifra completamente fuori scala rispetto al suo precedente stipendio al PSG.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, l'operazione è in fase avanzata sia per quanto riguarda la somma da pagare al club campione di Francia per il cartellino (il contratto di Verratti scade nel 2026), sia dal lato del calciatore, che firmerà un triennale. All'Al Hilal il pescarese troverà come compagni di squadra Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves, tutti presi in questa finestra di mercato.

Marco Verratti è un pilastro della nazionale di Mancini

Il livello della proposta economica recapitata all'azzurro si può immaginare considerando quanto guadagnava al PSG dopo l'ultimo rinnovo firmato nel novembre scorso: circa 12 milioni netti. A Riad Verratti non troverà tuttavia un compagno di squadra che nelle ultime ore era oggetto di pressing furioso dell'Al Hilal, ovvero Kylian Mbappé.

I rappresentanti del club saudita era volati a Parigi per cercare di convincerlo ad accettare la loro mostruosa offerta (700 milioni per un solo anno, con 300 milioni al PSG), ma il 24enne attaccante francese non ha neanche voluto parlarci. Nessuna trattativa, Mbappé resta fermissimo sulla sua posizione: vuole onorare il suo anno residuo di contratto, con l'obiettivo ormai acclarato di accasarsi poi a parametro zero altrove in Europa, leggasi con ogni probabilità Real Madrid.

Un piano che ovviamente non può andare bene al PSG, che è pronto ad un braccio di ferro col giocatore – già escluso dalla tournée in Giappone – che potrebbe arrivare alle estreme conseguenze.