Arabia Saudita pronta ad un altro calciomercato indecente: 2 miliardi di budget e una nuova regola Si prospetta un'altra estate di fuoco per il mercato dell'Arabia Saudita: pronti 2 miliardi di euro di budget per le operazioni e una nuova regola per gli stranieri.

A cura di Vito Lamorte

Si avvicina il calciomercato estivo e si inizia a parlare sempre più di trattative e possibili operazioni che riguardano la Serie A e i cinque top campionati europei. A questi, da qualche tempo, va aggiunta la grande ascesa dell'Arabia Saudita che grazie alle importanti risorse economiche stanziate per far crescere il movimento in vista del Mondiale del 2034.

Dopo aver messo a segno tanti colpi la scorsa estate, mettendo grande paura a tutte le big del Vecchio Continente, ecco che i sauditi si preparano per piazzare altri acquisti importanti nella prossima sessione per far crescere ancora l'appeal di un campionato che era sulla bocca di tutti lo scorso agosto e man mano è finito nel dimenticatoio.

Il calciomercato dell'Arabia Saudita dell'estate 2024: come cambierà e cosa può accadere

I club sauditi potranno avere dieci giocatori stranieri la prossima stagione, ma i due posti extra introdotti riguarderanno i giocatori nati dal 2003 in poi: c'è un'apertura a prendere anche le migliori stelle straniere con la convinzione che questo attirerà tifosi e allargherà la fanbase dei club.

Circa 2 miliardi di euro verranno stanziati per le operazioni dei prossimi mesi senza contare gli stipendi dei calciatori. Una cifra incredibile che fa già tremare i polsi a molte società e a tanti tifosi che vedono questo spettro aggirarsi sul prossimo mercato.

Chi sono i calciatori che possono andare in Arabia: tanti nomi illustri

Sono tanti nomi i nomi sui taccuini dei ricchi club arabi: molti dalla Premier League e qualcosa anche dagli altri campionati europei.

Kevin De Bruyne è un obiettivo, ma resta la sensazione che rimarrà al Manchester City anche perché il belga non ha mai aperto a questa ipotesi: i Citizens non hanno in mente una cifra per il centrocampista ma Al-Nassr sarebbe pronta ad un investimento da più di 100 milioni di euro con bonus significativi in ​​più se dovessero ottenere il ‘sì' del giocatore.

Rimanendo a Manchester, ma passando sulla sponda United, ci sono tre calciatori che piacciono molto ai club sauditi: sono Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka e Casemiro. Il difensore francese è nel mirino di Al-Ittihad e Al-Nassr, che sta il laterale dei Red Devils mentre il centrocampista brasiliano è un obiettivo dell'Al-Hilal.

Sempre per il campionato inglese si fa il nome di Miguel Almiron del Newcastle, che l'Al-Shabab aveva quasi preso a gennaio per 30 milioni di euro ma, alla fine, il calciatore ha deciso di restare.

Luka Modrić è uno dei calciatori che in tanti vorrebbero nella Saudi Pro League, così come Álvaro Morata: l'ex attaccante della Juventus piace molto all'Al-Shabab che avrebbe voluto prenderlo già a gennaio.

Anche Romelu Lukaku è stato oggetto di un'offerta di 45 milioni di euro da parte dell'Al-Hilal la scorsa estate e il Chelsea aveva anche accettato ma il belga ha scelto di posticipare questa sua esperienza in Arabia ma ora l'Al-Hilal ha in mente altre opzioni. Altri club sauditi, però, sono ancora interessati a Big Rom come l'Al-Shabab e l'Al-Qadsiah ed è molto probabile che faranno la loro offerta la prossima estate.

Naturalmente questi sono solo alcune possibili operazioni, visto che spesso si è fatto anche il nome di Salah come obiettivo per la Saudi Pro League: si prospetta un'altra estate di fuoco per il mercato dei club sauditi.