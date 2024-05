Verratti è stufo del Qatar, si è proposto al Barcellona: vuole tornare in Europa dopo una stagione

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Marco Verratti si è già pentito dell'avventura intrapresa in Qatar. A meno di un anno dal suo trasferimento l'ex giocatore del PSG sente la mancanza dell'Europa e sta facendo di tutto per tornare a calcare le grandi scene. La voglia di tornare sui suoi passi è così forte che si sarebbe proposto al Barcellona in vista del calciomercato estivo.

Secondo il Mundo Deportivo il centrocampista si è già stufato dell'Al Arabi, una squadra che non gli dà abbastanza stimoli per continuare questa avventura. Nelle sue idee e in quelle del suo entourage ci sarebbe un approdo in Liga, con il Barcellona designato come meta ideale dove continuare la sua carriera da calciatore: Verratti ha 31 anni e davanti a lui ci sono ancora diverse stagioni a buon livello che non vuole affatto spendere in Qatar.

Nonostante il ricco stipendio e tutti i benefit del suo contratto il giocatore italiano si è pentito amaramente della sua scelta, dettata soprattutto dalla voglia di lasciare il PSG dopo tanti anni. Dall'altra parte però la sua volontà si scontra con le possibilità economiche del Barcellona che continua ad avere numerosi problemi finanziari come negli ultimi due anni. Verratti dovrebbe considerare di abbassare sensibilmente il suo stipendio, ma neanche questo basterebbe a convincere la dirigenza che ha grandi dubbi sulla sua tenuta fisica dopo un anno trascorso in Qatar, in una situazione poco competitiva.

In ogni caso se l'affare dovesse andare in porto il Barça realizzerebbe un sogno chiuso nel cassetto dal lontano 2017: quell'estate i blaugrana avevano fatto di tutto per convincere il centrocampista a vestire la loro maglia, con sforzi che poi si sono rivelati totalmente inutili vista la resistenza imposta da Nasser Al-Khelaifi che lo legò a lungo al PSG.

Come sta andando l'avventura di Verratti in Qatar

Il trasferimento del giocatore all'Al Arabi aveva suscitato grandi perplessità, dato che a 30 anni avrebbe potuto ancora continuare il suo percorso in Europa. Il club qatariota lo ha riempito di soldi e ricchi bonus per convincerlo, ma il campionato gli ha riservato ben poche gioie. La sua squadra al momento è quinta in classifica, lontana dalla vetta, e con poco sforzo Verratti riesce a essere sempre tra i migliori in campo, anche se fin qui non sono arrivati grandi risultati e su di lui si sono spenti tutti i riflettori.