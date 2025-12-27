Calcio
La minaccia di Guardiola sugli sgarri a tavola fa effetto sui giocatori ma non su di lui: “Ho preso 3-4 kg”

Pep Guardiola elogia la professionalità dei suoi giocatori dopo le feste di Natale. Ironia sul suo peso extra, mentre il Manchester City punta a confermarsi al vertice in campionato e coppe.
A cura di Vito Lamorte
Pep Guardiola aveva fissato regole chiare prima delle vacanze: chi fosse tornato sovrappeso non sarebbe stato convocato per la partita contro il Nottingham Forest. Al rientro, però, l’allenatore del Manchester City ha sorriso soddisfatto: “I ragazzi sono stati incredibilmente disciplinati. Questo conferma ciò che vedo da dieci anni: la loro dedizione non cambia mai”.

Il tecnico spagnolo non ha resistito a una battuta sul proprio peso: “Ho preso tre o quattro chili con tutte le feste e i cibi natalizi, quindi posso dire che è un buon momento per il club”. La dichiarazione, tra ironia e leggerezza, non toglie nulla alla serietà dello spogliatoio: tutti i giocatori hanno rispettato standard fisici elevati, confermando un livello di professionalità che Guardiola definisce “costante e impressionante”.

La squadra arriva alla sfida contro il Nottingham Forest al secondo posto in classifica, a due punti dall’Arsenal. Una vittoria potrebbe significare il sorpasso prima della partita dei Gunners contro il Brighton. “Vorrei essere dieci punti avanti, ma l’Arsenal sta andando molto bene. Noi restiamo concentrati su tutti i fronti: Premier League, Champions, Coppa di Lega e prossimamente FA Cup”, ha commentato il tecnico catalano.

La minaccia di Guardiola sugli sgarri a tavola ha il suo effetto sui giocatori ma non su di lui

Sul fronte mercato, il Manchester City non dorme: tra i nomi più caldi c’è Antoine Semenyo, ala del Bournemouth. Guardiola, fedele al suo stile cauto, ha lasciato la porta aperta: “Tutto può succedere”.

Nel frattempo, la gestione delle vacanze e il ritorno degli allenamenti confermano quanto il City punti su disciplina, professionalità e preparazione fisica, elementi chiave per restare competitivo su più fronti.

Il bilancio è chiaro: tra ironia, disciplina e un occhio al mercato, Guardiola mantiene alta la tensione nello spogliatoio senza mai sacrificare l’atmosfera positiva che caratterizza il Manchester City.

Calcio
Notizie
Calcio
