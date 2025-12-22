Guardiola ferreo: “Ho pesato tutti i giocatori e li ripeserò dopo Natale”. Cosa succede a chi sgarra

Pep Guardiola ha lanciato un chiaro avvertimento ai suoi giocatori del Manchester City: “Se esagereranno durante la pausa natalizia, rischieranno di essere esclusi dalla squadra per la prossima partita contro il Nottingham Forest”.

Dopo il convincente 3-0 sul West Ham, Guardiola ha spiegato che venerdì tutti i giocatori sono stati pesati e saranno nuovamente controllati al ritorno agli allenamenti il giorno di Natale. “Ogni giocatore si pesa [venerdì, ndr]”, ha precisato il tecnico. "Torneranno il 25 e io sarò lì a controllare quanti chili ingrasseranno. Quando torneranno dopo tre giorni di riposo, voglio vedere come si presenteranno”.

Il tecnico ha chiarito le regole: “Possono mangiare, ma io voglio controllarli. Devo fare una selezione contro il Nottingham Forest. Immagina un giocatore, ora perfetto, ma arriverà con tre chili in più. Resterà a Manchester. Non prenderà parte alla partita col Nottingham Forest”.

Nonostante la vittoria e il secondo posto in Premier League a due punti dall’Arsenal, Guardiola ha sottolineato alcune criticità nella prestazione dei suoi: alcune parti “non sono state buone”. Per questo motivo, ha annullato il giorno di riposo previsto per domenica, riducendo la pausa dei giocatori a tre giorni. “I giocatori mi hanno chiesto di prendermi un giorno libero (domenica 21 dicembre), ma ho detto di no, perché non avevano giocato abbastanza bene”, ha dichiarato il tecnico.

Guardiola ha poi spiegato come organizzerà il rientro: “Domenica recupero, alleno i ragazzi che non hanno giocato e, dopo tre giorni di riposo, ne ho due per preparare il Nottingham Forest. Il programma è così serrato che i giocatori devono dimenticarsene. I giocatori devono andare con le loro famiglie e dimenticare il calcio”.

In sostanza, il Manchester City prosegue la preparazione natalizia sotto il rigido controllo del tecnico, con l’obiettivo di arrivare in forma perfetta alla delicata sfida contro il Nottingham Forest del 27 dicembre a City Ground.