Haaland risponde a Guardiola postando una foto sulla bilancia: il suo peso è perfetto, può giocare

Guardiola aveva minacciato i calciatori del Manchester City, dicendo loro che si sarebbe presentato con qualche chilo troppo non avrebbe giocato la prossima partita di Premier League. Haaland ha risposto postando una sua foto mentre si pesa.

La Premier League per la prima volta dopo decenni non vive il Boxing Day, o meglio avrà una sola partita il 26 dicembre. Si gioca comunque nel weekend. Il Manchester City sarà di scena a Nottingham e chi avrà sgarrato troppo a tavola non sarà della partita. Guardiola era stato chiaro, chiarissimo nell'ultima conferenza stampa pre-natalizia. Haaland sui social ha risposto da par suo, con una foto dei suoi piedi sulla bilancio, e con un commento laconico.

La minaccia di Guardiola ai calciatori del Manchester City

Il giorno di vacanza in più i calciatori non lo hanno avuto, perché l'ultima partita, nonostante la vittoria, non è piaciuta a Guardiola che aveva avvisato tutti. Chi si sarebbe trovato con qualche chiletto in più non avrebbe giocato alla ripresa della Premier League. Uomo avvisato, mezzo salvato: "Ogni calciatore è stato pesato venerdì. Torneranno il 25 e sarò lì a controllare quanti chili ingrasseranno. Voglio vedere personalmente come si presenteranno dopo tre giorni. Possono mangiare, ma li voglio controllare. Chi arriverà con tre chili in più resterà a Manchester e non giocherà con il Nottingham Forest".

Haaland si pesa e pubblica la foto: "Tutto bene"

Haaland, che ha segnato 25 gol in 23 partite tra Premier League e Champions con il Manchester City, non vuole mancare in casa del Forest ed è stato come al solito professionista impeccabile, e con soddisfazione ha postato una fotografia sui suoi profili social nella quale lo si vede sopra una bilancia con le ciabatte. Si vede anche il numero che ne esce: 94.4, al netto di ciabatte e panni. Haaland commenta ‘All good!!', cioè ‘tutto bene'. Sarà in campo contro il Nottingham Forest per la felicità di Guardiola, che chissà se avrà scovato qualcun altro dei suoi invece con una bilancia invece meno generosa.