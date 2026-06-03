Italia zimbello all’estero per un post prima del Lussemburgo: “In viaggio”. Pesa l’assenza ai Mondiali

La nazionale italiana di calcio è stata oggetto di migliaia di commenti di scherno diventando zimbello all’estero, dopo un post del suo account ufficiale che lanciava la vigilia dell’amichevole col Lussemburgo: “In viaggio”. Tutti prendono in giro gli azzurri per l’assenza ai Mondiali.

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L'account ufficiale in inglese dell'Italia è stato letteralmente massacrato su X per un post che lanciava la vigilia dell'amichevole che la squadra azzurra giocherà stasera in Lussemburgo. "In viaggio", recitava la didascalia a corredo delle due foto che mostrano rispettivamente le coppie Lipani-Bartesaghi e Koleosho-Fini salire sulla scaletta dell'aereo che è volato ieri nel piccolo Granducato dell'Europa occidentale. Migliaia sono stati i commenti di scherno sotto il post, provenienti da ogni parte del pianeta, con ovvio riferimento all'assenza della nazionale italiana dai Mondiali che stanno per iniziare.

Il post dell'Italia alla vigilia dell'amichevole col Lussemburgo diventa virale per il motivo sbagliato

Il post, con tanto di tag a ITAAirways, compagnia di bandiera italiana che trasporta sempre l'Italia quando va in trasferta, è esploso con oltre 7 milioni di visualizzazioni. Nel mirino il fatto che a fronte di un post abbastanza pomposo, con sponsor dell'aereo e hashtag ufficiali, si tratta solo di un'amichevole "della vergogna" (ovvero obbligata in un contesto umiliante per il calcio italiano post disfatta in Bosnia), peraltro contro un avversario modesto contro il Lussemburgo, numero 98 nel ranking FIFA (l'amichevole successiva sarà contro la Grecia, numero 47).

Il messaggio della nazionale italiana è dunque diventato virale in senso negativo, venendo percepito come imbarazzante, fuori dal mondo e tragicomico, chiunque lo abbia ideato. La comunità social – soprattutto internazionale, ma anche tanti italiani – ha preso di mira il post con sarcasmo e un fiume di meme. Il punto cardine della presa in giro globale è che "en route" suona quasi come come "stiamo andando al Mondiale", mentre invece si tratta solo di una mesta amichevole in cui peraltro abbiamo soprattutto da perdere per il ranking.

L'account ufficiale azzurro massacrato di commenti sarcastici e al veleno sull'assenza ai Mondiali

Si passa dunque dalla foto di una scala d'aereo senza aereo, a commenti come "in quale gruppo siete", "partite per fare i raccattapalle ai Mondiali", "sono foto dei Mondiali 2022" (doppiamente cattivo, visto che l'Italia non partecipa a una fase finale da 12 anni).

L'occasione era poi troppo ghiotta anche per account ufficiali per trollare l'Italia, e dunque ecco altri post con milioni di visualizzazioni che hanno ripreso il post originale dell'account azzurro, moltiplicandone la viralità.

Magari tutto questo diventerà benzina non solo per i ragazzi di Baldini in queste due amichevoli, ma anche per chi dovrà poi ricostruire la nazionale azzurra dalle macerie lasciate dall'ultima gestione di Spalletti e Gattuso. Per ora ci meritiamo tutto, finché si resta nell'ironia, per quanto intinta nel veleno.