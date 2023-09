Inter-Sassuolo dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Sassuolo è la partita della 6ª giornata di Serie A che si gioca alle ore 20:45 al Meazza di San Siro. Tutte le info su dove vederla in diretta tv, in chiaro e in streaming. Le ultime news sulle formazioni di Inzaghi e Dionisi.

L’Inter ospita il Sassuolo, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Inter–Sassuolo è la partita della 6ª giornata di Serie A che si gioca nel turno infrasettimanale di campionato. La gara in programma a San Siro alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, in streaming e in esclusiva su Dazn.

La squadra di Simone Inzaghi va a caccia di una vittoria ulteriore per fissare il record di migliore avvio di sempre. Dopo il successo di Empoli grazie a una bella rete di Dimarco, è in testa a punteggio pieno (15 punti) a +3 sul Milan (battuto nel derby 5-1), +5 sulla Juve, +7 sul Napoli e a distanza abissale da Roma (+10) e Lazio (+11), tutte in difficoltà in questo inizio di torneo. Al Meazza, però, arriva il Sassuolo, avversario insidioso che ha messo sotto la formazione di Massimiliano Allegri (4-2) e reso più doloroso il ko (anche) per la clamorosa follia difensiva di Gatti.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo. I nerazzurri devono fare a meno di Arnautovic, infortunatosi nell'ultimo turno. "Lo perderemo per un po'…", le parole del tecnico sui possibili tempi di recupero dell'ex Bologna. Pavard (in ballottaggio con Darmian), Dumfries e Frattesi per il ritorno tra i titolari. In attacco confermato Lautaro e Thuram. Dionisi si affida a Berardi (era da espulsione per il fallo su Bremer), Bajrami e Laurienté alle spalle dell'ex Pinamonti. Massimi è l'arbitro designato, al Var ci sarà Abbattista.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Inzaghi.

La diretta tv in chiaro della partita Inter-Sassuolo andrà in onda solo su Dazn e sarà riservata agli abbonati e si potrà assistere alla gara sintonizzandosi attraverso la app sulla Smart Tv oppure usando dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station). In alternativa la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky (Zona Dazn) ma solo per gli utenti che hanno attivato il servizio.

La diretta streaming della gara Inter-Sassuolo potrà essere seguita dagli abbonati a Dazn attraverso la app oppure collegandosi al sito dell'emittente. Non è prevista diretta streaming su Sky Go.

Inzaghi proverà a dosare le energie per schierare la formazione migliore considerati gli impegni di campionato e Champions. Pavard favorito su Darmian in difesa, Dumfries rientra esterno a destra in mediana. Verso la panchina Mkhitaryan, ci sarà Barella, Frattesi nel ruolo mezzala sinistra. Davanti fiducia a Lautaro e Thuram. Berardi, Bajrami e Laurienté alle spalle dell'ex Pinamonti saranno riproposti da Dionisi anche contro l'Inter.

