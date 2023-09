Quante partite salterà Arnautovic per infortunio: l’esito degli esami e i tempi di recupero Durante la partita contro l’Empoli Arnautovic ha subito un infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione muscolare di media entità: quanto tempo resterà fuori.

A cura di Ada Cotugno

L'infortunio di Marko Arnautovic è l'unica nota negativa dell'avvio di stagione quasi perfetto dell'Inter. I nerazzurri sono a punteggio pieno in classifica in Serie A dopo aver battuto anche l'Empoli, ma Simone Inzaghi si trova a fronteggiare il primo problema in attacco.

L'ex Bologna ha preso il posto di Lautaro Martinez al 76′, ma poco più tardi è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla coscia: l'attaccante si è accasciato sul prato toccandosi la coscia sinistra, con un'espressione che non lasciava presagire niente di buono per i nerazzurri.

Sulla panchina dell'Inter c'è stato da subito grande pessimismo per le sue condizioni, con la preoccupazione di trovarsi con la coperta troppo corta in avanti in un periodo in cui il calendario concede pochissime pause. Arnautovic ha abbandonato lo stadio zoppicando, con una vistosa fasciatura alla coscia, e gli esami strumentali sostenuti oggi hanno confermato il timore dell'allenatore.

In una nota ufficiale il club ha comunicato che "Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra". Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime settimane, ma per il momento l'attaccante dovrà fermarsi.

Le notizie dopo gli esami non sono positive, dato che per questo tipo di infortuni si prevede uno stop che va dai 45 giorni ai due mesi. L'obiettivo per l'Inter è quello di riavere a disposizione il giocatore dopo la sosta per le nazionali del mese di novembre, idealmente per la partita contro la Juventus che si giocherà il 26 novembre.

In totale quindi potrebbe saltare circa dieci partite, compresi i big match contro Roma e Atalanta e le partite di Champions League contro Benfica e Salisburgo (sia l'andata che il ritorno).

Ma ci sono molti fattori da considerare, in primis l'età di Arnautovic che a 34 anni potrebbe impiegare più tempo per recuperare la forma fisica ideale prima di ritornare in campo. Inzaghi dovrà fare a meno del suo attaccante per circa due mesi, facendo affidamento su Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alexis Sanchez per due posti, visto che al momento è escluso che il club possa pesare nuovi innesti dal mercato degli svincolati.