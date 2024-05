De Roon salta la finale di Europa League per infortunio: brutte notizie per l’Atalanta

video suggerito

Brutte notizie in casa Atalanta e per Marten de Roon. Il centrocampista ha riportato una lesione del muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro e salterà la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. A rischio anche agli Europei con la nazionale olandese.

I presagi non erano dei migliori in casa atalantina già prima degli esami a cui si è sottoposto il giocatore ma ora è tutto confermato: Gian Piero Gasperini non potrà avere a disposizione per la partita di Dublino uno dei suoi uomini più importanti.

de Roon esce in lacrime durante la finale di Coppa Italia: cosa è successo

Il centrocampista olandese ha chiesto la sostituzione e ha lasciato il campo al minuto 65′a Toloi dopo uno scontro di gioco con Dusan Vlahovic.

Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero dipendono dalla progressione clinica del calciatore: sarà dunque costretto a saltare la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen ma non si esclude la possibile partecipazione agli Europei in Germania.

De Roon non potrà tornare a disposizione per le ultime partite in campionato della squadra bergamasca, rimasta ad allenarsi fino a oggi all'ora di pranzo all'Acqua Acetosa nella Capitale prima della partenza per la trasferta di campionato a Lecce.

Gasperini pessimista su de Roon: "Difficile possa giocare"

Gian Piero Gasperini ha preso la parola all'Acqua Cetosa Giulio Onesti di Roma, in occasione del media day Uefa vista della finale di Europa League di mercoledì prossimo contro il Bayer Leverkusen, e ha parlato delle condizioni del suo centrocampista: "de Roon è tornato a Bergamo per gli accertamenti, credo sia molto difficile possa giocare a Dublino".