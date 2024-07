video suggerito

Maxi caduta al Tour de France prima della volata: poi vince ancora Philipsen Il belga Philipsen vince la 13ª tappa del Tour de France 2024. Pogacar sempre in maglia gialla. Nel finale c’è stata una brutta caduta che ha caratterizzato la volata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jasper Philipsen vince a Pau la 13ª tappa del Tour de France. Una volata lunghissima quella del belga che ha conquistato l'ottavo successo al Tour de France precedendo Van Aert, Ackermann e Girmay, corridore dell'Eritrea vincitore di tre tappe in questo Tour. La tappa che è partita da Agen è stata caratterizzata da una brutta caduta proprio nelle battute finali, che per poco non coinvolgeva anche i leader Pogacar, nono al traguardo, e Vingegaard. Ciccone in virtù dei ritiro di Roglic e Ayuso sale all'ottavo posto della classifica generale.

Philipsen fa il bis al Tour de France

Una tappa di passaggio doveva essere quella da Agen a Pau e alla fine lo è stata, con l'arrivo in volata che era ampiamente previsto che si è avverato, nonostante la fuga nella parte finale di Johanssen e Carapaz. In volata c'è stato un grande duello con Philipsen che è riuscito a prevalere per la seconda volta in questa edizione.

Caduta prima della volata di Pau

Quando il traguardo si avvicinava e la volata era sempre più prossima c'è stata una maxicaduta, questa volta davvero accidentale. Una brutta caduta che ha coinvolto anche Capiot, De Lie, Zingle e Bol. Riguardando le immagini si nota come un ciclista della Lotto abbia cercato di passare laddove non c'era spazio ed ha letteralmente buttato giù Capiot, e poi Bol, oltre ad altri due corridori.

L'ordine d'arrivo della 13ª tappa del Tour de France

1. J. Philipsen (Alpecin-Deceeuninck) 3h23’09”; 2. W. Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) st; 3. P. Ackermann (Israel – Premier Tech) st; 4. B. Girmay (Intermarché – Wanty) st; 5. N. Arndt (Bahrain Victorious) st; 6. T. Wellens (UAE Team Emirates) st; 7. C. Russo (Groupama – FDJ) st; 8. B. Coquard (Cofidis) st; 9. T. Pogacar (UAE Team Emirates) st; 10. S. Waerenskjold (Uno-X Mobility) st.

La classifica generale del Tour de France

1) Tadej Pogacar (UAE Emirates) in 52h40’58”; 2) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +1’06”; 3) Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +1’14”; 4) Joao Almeida (UAE Emirates) +4’20”; 5) Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’40”; 6) Mikel Landa (Soudal Quickstep) +5’38”, 7) Adam Yates (UAE Emirates) +6’59”, 8) Giulio Ciccone (Lidl Trek) +7’36”; 9) D. Gee (Israel Premier-Tech) +7’54”; 10) F. Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) +9’18”