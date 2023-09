Brutto infortunio per Arnautovic: l’impressionante urlo di dolore spaventa l’Inter In Empoli-Inter infortunio che sembra grave per Marko Arnautovic. Problema all’altezza della parte posteriore della coscia sinistra per l’austriaco.

A cura di Marco Beltrami

Marko Aranutovic è finito ko per infortunio nel finale di Empoli-Inter. Molto sfortunato il centravanti austriaco subentrato al posto di Lautaro: dopo un tentativo di recupero palla, l'ex Bologna ha accusato un dolore molto forte alla gamba sinistra e non è più rientrato in campo.

Il classe 1989 sembra avere un conto aperto con gli infortuni. Negli ultimi minuti della partita del Castellani, Arnautovic nei pressi della linea laterale ha tentato uno scatto lottando per il pallone con un avversario. Dopo aver appoggiato la gamba sinistra a terra, il giocatore arrivato nell'ultima sessione di mercato ha subito rallentato.

Zoppicando si è portato fuori dal campo dove si è steso a terra mantenendosi con entrambe le mani la coscia sinistra all'altezza del bicipite femorale. Una fitta probabilmente per Arnautovic che prima ha gelato tutta la panchina dell'Inter lanciando un urlo di dolore impressionante. È rimasto steso a terra nella pista di atletica per diversi secondi con i medici che hanno effettuato i primi controlli del caso.

Leggi anche Sirigu riparte dal Nizza dopo l'infortunio: ha dovuto affrontare alcuni allenamenti di prova

Grande preoccupazione da parte di tutti, anche perché sin da subito si è capito che l'entità dell'infortunio è stata notevole con il ragazzo quasi in lacrime. La conferma della situazione è arrivata dalle parole di Simone Inzaghi nell'immediato post-partita ai microfoni di Sky: "Nota negativa della giornata. Ha sentito dolore al muscolo è un giocatore importante che perderemo per un po' di tempo". In attesa dunque dei controlli del caso, la sensazione è che l'infortunio muscolare non sia leggero.

Per i tempi di recupero saranno fondamentali gli esami anche se tutta la squadra si è già stretta intorno al ragazzo che in carriera ha dovuto fare i conti spesso e volentieri con problemi fisici. La stagione del ritorno all'Inter dunque inizia in modo pessimo per Arnautovic.

(in aggiornamento)