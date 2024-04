video suggerito

Zaniolo sostituito per infortunio durante Lille-Aston Villa: brutto colpo all’anca per l’ex Roma Nicolò Zaniolo infortunato durante Lille-Aston Villa di Conference League. Il fantasista azzurro deve lasciare il terreno di gioco dopo un brutto colpo all’anca sinistra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Nicolò Zaniolo ha già chiuso il ritorno dei quarti di Conference League. Nel corso della sfida tra il suo Aston Villa e il Lille, l'ex fantasista della Roma è rimasto vittima di un infortunio al minuto di gioco numero 28. Zaniolo stava contenendo un pallone a Benjamin André quando si è ritrovato improvvisamente a terra a seguito del contrasto col suo avversario. La caduta è stata rovinosa e scomposta. Zaniolo ha infatti subito un forte colpo all'anca sinistra che ha costretto i sanitari a entrare in campo col supporto di una barella.

Si pensava infatti che il talento scuola Inter non riuscisse nemmeno ad uscire dal campo con le proprie gambe. Pochi secondi e poi si rialza accompagnato dagli applausi del pubblico ma incapace di proseguire la partita. Emery non ci pensa su due volte e anche per via di un cartellino giallo rimediato poco prima decide subito di sostituire il fantasista italiano con Morgan Rogers. Zaniolo è stato davvero sfortunato in un momento in cui l'Aston Villa, sotto di un gol dopo il primo tempo, aveva fortemente bisogno di lui.

Zaniolo dolorante a terra.

Zaniolo inizialmente si pensava non riuscisse nemmeno a respirare. Il colpo evidentemente è stato davvero durissimo. Basti pensare che in un primo momento Zaniolo si era pure rialzato continuando a giocare. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Lille però, il fantasista azzurro, una volta che il gioco si è fermato, si è accasciato a terra toccandosi vistosamente il fianco. Non riusciva più a stare in piedi tant'è che subito Emery ha optato per la sostituzione capendo che il giocatore non era in grado di proseguire.

Un vero peccato per l'Aston Villa sotto di un gol dato che il Lille era passato in vantaggio subito grazie alla rete messa a segno da Yazici che ha riportato il punteggio in parità dopo il successo degli inglesi in Inghilterra una settimana fa per 2-1. La squadra di Fonseca è infatti riuscita subito a mettere in equilibrio un match che sembra essere molto duro dal punto di vista agonistico vista la posta in palio che è davvero altissima in partite come queste.