Muller si accorge di Tchouaméni durante l'intervista e ferma tutti: "Mi sta ascoltando" Thomas Muller si rende protagonista di un esilarante siparietto durante l'intervista post Bayern-Real. Il fantasista dei bavaresi a un certo punto si ferma dopo aver visto Tchouaméni: "Sta ascoltando la tattica per la partita di ritorno". In studio scoppiano tutti a ridere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Thomas Muller trasforma la sua intervista post Bayern Monaco-Real Madrid in un esilarante siparietto con protagonista Aurélien Djani Tchouaméni. Il centrocampista francese delle Merengues stava passando proprio dalle parti della postazione della CBS Sports intento ad ascoltare le parole del fantasista tedesco. A un certo punto Muller però si ferma e inizia il suo show. Il leader del bavaresi comincia a sorridere vedendo Tchouaméni passare da quelle parti. Gli fa un cenno con la testa, poi un occhiolino e ancora un saluto.

Dallo studio sia Micah Richards che Thierry Henry così come Jamie Carragher, gli chiedono cosa stesse facendo. Muller in un attimo spiega tutto con una battuta: "C'è Tchouaméni e sta ascoltando la tattica per la prossima partita". In quel momento tutti scoppiano a ridere in studio prima di vedere comparire in monitor lo stesso calciatore francese del Real Madrid. Quest'ultimo interviene in diretta salutando Muller e poi successivamente tutti gli opinionisti presenti in studio che nel frattempo stavano ancora ridendo.

Muller in quel momento saluta colui il quale fino a pochi minuti prima era stato suo avversario in campo e prosegue l'intervista cercando di tornare nuovamente serio. Un momento esilarante che ha colpito un po' tutti che di certo non si aspettavano di vedere un siparietto del genere. Muller era stato mandato in campo dal primo minuto da Tuchel che ha preferito non privarsi di un giocatore della sua esperienza. Il trequartista tedesco è poi uscito al minuto 80 per far spazio a Gnabry che però forse non ha dato al Bayern ciò che si aspettava Tuchel.

Dall'altra parte invece Tchouaméni ha giocato tutta la partita in una mediana completata da Valverde e Kroos. La frase di Muller fa capire, nonostante la battuta, quanto sia importante curare ogni minimo dettaglio in vista della sfida di ritorno al Bernabeu che sarà apertissima visto il punteggio di parità maturato in Germania. Con l'eliminazione della regole dei gol fuori casa, il pareggio all'andata rende il ritorno una partita apertissima a qualsiasi tipo di scenario. E sia Real che Bayern quest'anno hanno abituato l'Europa a grandi sfide.