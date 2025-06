video suggerito

George Russell interrompe l’intervista di Brad Pitt: “Siamo vestiti allo stesso modo” A New York è stato presentato in prima mondiale il film F1. Presenti tantissimi piloti, compresi Hamilton e Leclerc, oltre all’intero cast. Durante un’intervista George Russell ha interrotto l’amico Brad Pitt. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

George Russell ha vissuto un weekend perfetto in Canada. Il pilota inglese ha ottenuto la pole, il giro veloce e soprattutto la vittoria a Montreal, la quarta della sua carriera. Russell grazie pure a quel successo è stata una delle star più attese nel giorno della presentazione del film F1 e in un momento di esaltazione il pilota della Mercedes ha interrotto l'intervista di Brad Pitt, il protagonista della pellicola, che in Italia uscirà il prossimo 25 giugno.

Russell si intrufola nell'intervista a Pitt

La stella del film sulla F1 è Brad Pitt, che interpreta il ruolo di un pilota non più di primo pelo che torna nel grande giro e si trova a vivere un duello con il compagno di squadra, e sul suo percorso incrocia piloti veri, Hamilton gli ha dato lezioni di guida. Va da sé che durante l'anteprima, con tanto di red carpet, l'attore sia stato la stella assoluta. Mentre rilasciava un'intervista a Sky Sport, però, è stato bellamente interrotto da George Russell.

I due tecnicamente hanno recitato assieme ed hanno evidentemente una certa confidenza. L'inglese interrompe l'intervista, Pitt non dice nulla, da consumato uomo di spettacolo sta al gioco. I due ridono e scherzano, poi il vincitore del Gp Canada fa notare a Pitt che sono vestiti allo stesso modo: giacca e camicia bianca, e le risate proseguono.

F1 il film girato durante il Mondiale

F1 il film è attesissimo, da tempo se ne parla, da qualche mese è uscito il trailer. Nello scorso anno molte scene sono state girate in concomitanza con i Gran Premi – alcune partenze sono state effettuate durante le gare, mentre ad Abu Dhabi sul podio con Brad Pitt, che è il protagonista, sono saliti George Russell e Charles Leclerc, che ha battagliato con l'attore. Ora gli appassionati hanno la possibilità di vedere la pellicola, che tra gli attori ha pure Lewis Hamilton, incluso pure tra i produttori. In Italia il film esce tra pochi giorni, mentre a New York c'è stata la premiere assoluta, dove c'era più di mezza Formula 1.

Le stelle sul red carpet di New York

In prima linea un elegantissimo Hamilton, il compagno di squadra Leclerc, con la sua dolce metà, e una dozzina di piloti: da Hulkenberg a Gasly, passando per un abbacchiato Norris e Tsunoda. Presenti pure il team principal della Red Bull Horner, quello della Mercedes Wolff, oltre naturalmente a tutto il cast.