George Russell ringrazia la fidanzata: “A letto alle 18 quando ero a Melbourne, per adattarsi al fuso”

George Russell ha raccontato il sacrificio fatto dalla fidanzata Carmen in occasione del primo GP di Formula 1 della stagione in Australia: “Altre persone avrebbero preferito uscire a cena con gli amici”.

George Russell ha chiuso col terzo tempo la seconda sessione di prove libere del GP del Giappone, dietro Piastri e il compagno di squadra Antonelli, ma è fiducioso che la sua Mercedes continuerà ad essere la vettura da battere in questo inizio di Mondiale di Formula 1 anche sul circuito di Suzuka, dopo il dominio nelle prime due gare.

George Russell racconta il sacrificio della fidanzata Carmen mentre lui era in Australia

Il 28enne inglese ha esordito in questa stagione vincendo in Australia, e proprio in quella circostanza ha potuto apprezzare il sacrificio fatto dalla sua fidanzata Carmen Montero Mundt per stargli vicino, sia pure a migliaia di chilometri di distanza. La ragazza spagnola ha stravolto gli orari della sua giornata, europei, per rimodularli su quelli di Russell, che si trovava dall'altra parte del mondo per il primo weekend di F1 del 2026.

George Russell e la fidanzata Carmen Montero Mundt due settimane fa a Shanghai per il GP di Cina

"Ho un gruppo di persone davvero fantastiche intorno a me – ha spiegato Russell a Suzuka –Carmen è una parte fondamentale di questo gruppo, mi supporta in ogni modo possibile. Quando ero a Melbourne e mi preparavo per la gara, lei si è adattata al fuso orario, andando a letto alle sei di sera e svegliandosi alle tre del mattino".

"Sono sicuro che alcune persone avrebbero preferito uscire a cena con gli amici. Ma lei non solo mi sostiene a livello morale, ma si impegna attivamente in ciò che stiamo cercando di realizzare. E questo è di grande aiuto. Mi sento molto fortunato", ha concluso Russell, più che mai innamorato.

George e Carmen, praticamente coetanei (ci sono tre giorni di differenza tra i due), si sono incontrati per caso a cena sei anni fa a Londra, quando lei non sapeva ancora che lui fosse un pilota di Formula 1. Era l'inizio del 2020, a settembre di quell'anno hanno reso pubblica la loro relazione, quando la ragazza ha pubblicato su Instagram la loro prima foto assieme. Poi il 13 settembre c'è stata la loro prima apparizione pubblica come coppia al Gran Premio della Toscana al Mugello.

Da allora il rapporto è diventato sempre più forte, Carmen è andata a vivere a Monaco assieme a George, e le cose vanno a gonfie vele, come fanno capire bene le parole di Russell da Suzuka.