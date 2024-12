La strana battaglia tra Leclerc e l’auto di Brad Pitt nel film sulla Formula 1: vanno pianissimo Ad Abu Dhabi, oltre ad aver girato la scena del podio in cui si vedono assieme Brad Pitt, Leclerc e Russell, sono state girate anche delle scene con le vetture in piste. Un video è finito sui social ed è saltata all’occhio la relativa scarsa velocità delle vetture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel mese di giugno del 2025 uscirà un attesissimo film, quello che avrà come protagonista Brad Pitt che interpreterà il ruolo di un pilota di Formula 1. Per tutta la stagione contemporaneamente ai Gp veri sono state girate immagini per il film, ad Abu Dhabi è stato allestito un podio alternativo con l'attore americano a festeggiare con Leclerc e Russell. Ora sui social è spuntato anche un video nel quale si vedono in azione i due piloti e Brad Pitt, e le polemiche non mancano.

Il podio alternativo con Pitt, Leclerc e Russell

Dopo la gara di Abu Dhabi, che ha decretato il successo della McLaren nel Campionato Costruttori, c'è stata la grande festa del team inglese. Poi è andato in scena il cinema con il podio anomalo formato da Sonny Hayes, il nome del personaggio interpretato da Pitt, Leclerc e Russell. Un terzetto anomalo, che prima di salire sul podio per girare le immagini della premiazione si erano anche ‘sfidati' in pista.

Il duello in pista tra APX GP, Ferrari e Mercedes

Ebbene sì. Anche sul tracciato di Abu Dhabi si sono viste tutte assieme una Ferrari, una Mercedes e una APX GP, il nome del team fittizio per il quale guida Brad Pitt. Anche se l'attore materialmente non è al volante della vettura. Nelle immagini si vedono quattro vetture vicinissime. Immagini di battaglia, immagini da gara. Qualcuno ha filmato tutto e ha mandato online quel video, che ha generato delle discussioni.

Perché Ferrari e Mercedes vanno piano con la APX GP

C'è chi ha apprezzato tanto e chi non vede l'ora di andare al cinema per seguire le imprese di Sonny Hayes/Brad Pitt. Ma c'è stato anche chi non ha tanto criticato ma ha discusso e si è posto domande su quelle immagini. Perché si capisce che le vetture inquadrate non stanno certo volando, e non serve l'occhio clinico per notarlo. Sono critiche e discussioni pretestuose. In primis perché è la finzione cinematografica, non si sta disputando realmente un Gran Premio.

Visto che sarà tutto trasportato sul grande schermo bisogna capire al cinema quale sarà la velocità reale. Inoltre Ferrari e Mercedes non possono spingere oltre perché l'APX GP è tecnicamente una vettura di Formula 2, e quindi non ha la stessa potenza.