McLaren dominante nelle prove libere in Bahrain, Norris e Piastri senza rivali: Ferrari lontane Le McLaren di Piastri e Norris mostrano una netta superiorità nelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: avversari lontani nelle simulazioni di qualifica e di passo gara, comprese le Ferrari di Leclerc e Hamilton che montavano il nuovo pacchetto d'aggiornamenti.

A cura di Michele Mazzeo

Il verdetto delle prime due sessioni di prove libere sul circuito di Sakhir non lascia dubbi riguardo a quale sia la squadra favorita per le qualifiche e la gara del GP del Bahrain della Formula 1 2025. Dopo aver mostrato i muscoli in una prima sessione condizionata pesantemente dalle elevate temperature e dal pochissimo grip offerto dalla pista, è stato nelle FP2 che la netta superiorità delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri è diventata evidente a tutti. I due piloti del team britannico infatti non solo sono stati abbondantemente i più veloci sul giro secco (con l'australiano che, contrariamente al mattino, ha fatto meglio dell'inglese) rifilando mezzo secondo di distacco ai più immediati inseguitori, ma hanno poi surclassato tutti anche nella simulazione di passo gara tenendo un ritmo nettamente superiore agli avversari.

Parte con una doccia fredda dunque per la Ferrari il weekend del GP del Bahrain che segna l'introduzione sulle SF-25 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc (che nelle FP1 aveva lasciato il sedile al rookie Dino Beganovic) del primo pacchetto d'aggiornamenti stagionale che, nelle intenzioni degli uomini del Cavallino Rampante, dovrebbe ridurre il gap prestazionale dalla dominante McLaren.

La prestazione fornita dai piloti della rossa nel corso della seconda sessione di prove libere a Sakhir infatti non è stata incoraggiante in vista del prosieguo del fine settimana con la Ferrari che, Max Verstappen permettendo, sembra essere sì in lizza con Mercedes per il ruolo di seconda forza della griglia per quel che riguarda la simulazione di qualifica, ma sembra poco competitiva per quanto concerne il passo gara con gli stint discontinui e poco entusiasmanti di cui sono stati protagonisti i suoi due alfieri (in particolare Lewis Hamilton che non sembra aver ben digerito le novità apportate alla vettura per questo quarto round stagionale) che non hanno esaltato i tifosi della rossa.

La classifica dei tempi delle prove libere 2 del GP del Bahrain della Formula 1 2025

Oscar Piastri (McLaren) 1:30.505 Lando Norris (McLaren) +0.154 George Russell (Mercedes) +0.527 Charles Leclerc (Ferrari) +0.540 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.722 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.733 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.825 Lewis Hamilton (Ferrari) +1.071 Oliver Bearman (Haas) +1.079 Carlos Sainz (Williams) +1.118 Alexander Albon (Williams) +1.191 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.201 Gabriel Bortoleto (Sauber) +1.267 Jack Doohan (Alpine) +1.283 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.320 Esteban Ocon (Haas) +1.365 Pierre Gasly (Alpine) +1.442 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +1.519 Lance Stroll (Aston Martin) +1.877 Nico Hulkenberg (Sauber) +1.991

Il confronto del passo gara medio dei piloti dei top team F1 nella simulazione nelle FP2 a Sakhir

Simulazione con gomma soft

Piastri (McLaren) 5 giri – tempo medio 1:37.037 Norris (McLaren) 13 giri – tempo medio 1:38.268 Russell (Mercedes) 9 giri – tempo medio 1:38.528 Antonelli (Mercedes) 9 giri – tempo medio 1:38.717 Hamilton (Ferrari) 6 giri – tempo medio 1:38.816 Verstappen (Red Bull) 12 giri – tempo medio 1:38.843

Simulazione con gomma media

Leclerc (Ferrari) 7 giri – tempo medio 1:38.621 Tsunoda (Red Bull) 10 giri – tempo medio 1:39.757

Simulazione con gomma hard

Piastri (McLaren) 7 giri – tempo medio 1:38.081