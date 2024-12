Cambia il podio del GP Abu Dhabi, spariscono Norris e Sainz e c’è solo Leclerc: è un finale da film

video suggerito

Sorpresa ad Abu Dhabi al termine dell'ultima gara del Mondiale di Formula 1 2024, mentre la McLaren festeggiava il titolo costruttori vinto in seguito al successo di Lando Norris davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc sul podio del circuito di Yas Marina è andata in scena una nuova cerimonia di premiazione che però non rispecchia l'ordine d'arrivo finale stilato alla bandiera a scacchi.

Non c'è né il vero vincitore, né lo spagnolo della scuderia di Maranello che si è classificato secondo: sul terzo gradino c'è l'alfiere Mercedes George Russell e in seconda posizione Charles Leclerc. Chiariamo subito che non si tratta di una classifica stravolta, né di pesanti penalità comminate dai Commissari FIA al termine della gara.

Basta infatti vedere chi avrebbe vinto la gara stando a questo seconda cerimonia del podio del GP di Abu Dhabi per capire che si era davanti ad un vero e proprio finale da film. A festeggiare la vittoria c'era infatti Sonny Hayes, ossia il personaggio interpretato da Brad Pitt nel film sulla Formula 1 in uscita nel giugno del 2025.

La star di Hollywood, impegnata nelle riprese di "F1" di Jerry Bruckheimer, si è infatti unito al monegasco della Ferrari e al britannico della Mercedes per simulare la celebrazione di una vittoria (con tanto di consegna dei trofei e festeggiamento stappando champagne) a cui poi si è unito anche il collega attore Javier Bardem, che nella pellicola interpreta il caposquadra del team fittizio Apex GP per cui corre il vecchio pilota interpretato da Brad Pitt.

Evidente dunque che questa seconda cerimonia del podio del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024, che ha avuto luogo poco dopo la vera cerimonia di premiazione dell'ultima gara del mondiale, sia in realtà una delle scene finali del film che uscirà il 25 giugno 2025 nel quale dunque anche Charles Leclerc e George Russell, come altri loro colleghi, saranno protagonisti dell'attesissima pellicola interpretando se stessi.

Stando a quanto riportano fonti vicine alla produzione, quella della cerimonia del podio con la vittoria del GP di Abu Dhabi da parte di Sonny Hayes davanti alla Ferrari del monegasco e alla Mercedes del britannico è una delle ultime scene girate, dato che proprio in questo round conclusivo del Mondiale F1 2024 si sarebbero concluse le riprese del film a tema Formula 1 con Brad Pitt protagonista.