Formula 1 oggi, orari TV del GP Abu Dhabi su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Sainz 3°, ultima la Ferrari di Leclerc

La mappa del circuito di Yas Marina su cui oggi si corre la gara del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024.

Ad ospitare la gara della Formula 1 del GP di Abu Dhabi in programma oggi è il circuito di Yas Marina che si trova sull'Isola di Yas, poco distante dalla città di Abu Dhabi, e presenta una pista lunga 5,28 km con 16 curve. Il tracciato è dominato dal suo rettilineo di 1,2 km tra le curve 5 e 6 che è quindi un punto ideale per i sorpassi. Altro punto saliente del tracciato è il tratto guidato tra le curve 10, 11 e 12, che costringe i piloti a brusche frenate con un elevato carico laterale.

Sul fronte dell'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con 7 frenate e il 15% del tempo sul giro speso con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 6, dove al termine del lunghissimo rettilineo i piloti passano da 307 km/h a 64 km/h in appena 109 metri subendo una decelerazione negativa di 4,6 G.

Per quanto riguarda le gomme invece la Pirelli ha selezionato il tris di mescole più morbido, composto dalla C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft. Le forze esercitate sugli pneumatici sono in generale medio-basso, vista la scarsità di curve ad alta velocità. L’asfalto offre scarsa aderenza e ha un livello di rugosità nella media stagionale. Le temperature giocheranno un ruolo importante con le condizioni dell’asfalto che possono mutare velocemente man mano che le temperature calano così come l’evoluzione della pista dovuta alla sua gommatura sarà molto rapida.