Alla Ferrari non basta un Verstappen alleato e un super Leclerc: Norris regala il Mondiale alla McLaren GP di Abu Dhabi amaro per la Ferrari che ad inizio gara ha visto improvvisamente riaccendersi le speranze di strappare il titolo costruttori della Formula 1 2024 alla McLaren grazie ad Verstappen alleato e ad un super. Charles Leclerc capace di rimontare fino alla terza posizione ma che alla fine ha dovuto calare il capo davanti al successo di Lando Norris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il titolo costruttori della Formula 1 2024 va alla McLaren. Lando Norris vince l'ultima gara dell'anno ad Abu Dhabi e regala il titolo alla scuderia britannica spegnendo definitivamente le speranze della Ferrari che si erano improvvisamente rialimentate al via della corsa. La Rossa aveva infatti trovato un inaspettato alleato in Max Verstappen che alla partenza attacca Oscar Piastri con i due che vanno a contatto complicando la gara del pilota australiano costretto a risalire dal fondo della griglia mentre Charles Leclerc con una super rimonta, un sorpasso dopo l'altro, è risalito dalla diciannovesima posizione in griglia fino all'incredibile terzo posto dopo il pit-stop.

Alla scuderia di Maranello non è bastato nemmeno un solidissimo Carlos Sainz che, prima di passare in Williams, si è congedato con un secondo posto al termine di una corsa in cui è stato sempre in scia a Lando Norris pur non avendo lo stesso ritmo a causa di una SF-24 leggermente meno performante della MCL38 sulla pista di Yas Marina.

Si chiude invece con un'impresa incredibile l'esperienza di Lewis Hamilton in Mercedes. Il sette volte campione del mondo, prima di trasferirsi in Ferrari, è autore di una prodigiosa rimonta che lo ha portato a finire in lotta con il suo compagno di squadra George Russell e passarlo all'ultimo giro per la quarta posizione dopo essere partito sedicesimo in griglia. Prova da incorniciare anche per Pierre Gasly che con il suo sesto posto regala il sesto posto nella classifica costrutti finale all'Alpine. A punti nell'ultima corsa dell'anno anche Nico Hulkenberg (all'ultima con la Haas prima di passare in Sauber) e Fernando Alonso che si è classificato nono alla bandiera a scacchi davanti un comunque felicissimo Oscar Piastri, neo campione del mondo costruttori con la McLaren.

L'ordine d'arrivo del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024

Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) +5.832 Charles Leclerc (Ferrari) +31.928 Lewis Hamilton (Mercedes) +36.483 George Russell (Mercedes) +37.538 Max Verstappen (Red Bull) +49.847 Pierre Gasly (Alpine) +72.560 Nico Hulkenberg (Haas) +75.554 Fernando Alonso (Aston Martin) +82.373 Oscar Piastri (McLaren) +83.821 Alexander Albon (Williams) 1L Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1L Zhou Guanyu (Sauber) 1L Lance Stroll (Aston Martin) 1L Jack Doohan (Alpine) 1L Kevin Magnussen (Haas) 1L Liam Lawson (Racing Bulls) ritirato Valtteri Bottas (Sauber) ritirato Franco Colapinto (Williams) ritirato Sergio Perez (Red Bull) ritirato