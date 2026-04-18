George Russell e Kimi Antonelli abbracciano Doriane Pin in Mercedes: è il suo debutto ufficiale ai test

La campionessa in carica della F1 Academy e pilota di sviluppo della Mercedes, Doriane Pin, ha fatto il suo esordio ufficiale alla guida di una monoposto, completando una sessione di test a Silverstone. Accolta dai due piloti ufficiali dl team, la 22enne francese ha guidato la storica W12 di Hamilton.

Dorian Pin si è messa al volante della Mercedes W12, la stessa vettura guidata da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nella stagione 2021 e ha completato la sua prima sessione di test ufficiali su una monoposto di Formula 1. "Un giorno molto speciale", aveva dichiarato in un video sui social media poco prima di intraprendere la storica avventura, accolta in scuderia dai due piloti ufficiali Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli.

Una giornata che ricorderà per sempre e che era iniziato in modo trionfale sui social dove, Doriane Pin nella mattinata di sabato 18 marzo si era ritrovata a celebrare l'evento, storico sia per lei sia per la F1 Academy: si sarebbe ritrovata per la prima volta in assoluto al volante di una monoposto di Formula 1, per completare una sessione di test organizzata dal suo team, Mercedes, sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna.

Doriane Pin a bordo della W12 di Hamilton: i complimenti di Susie Wolff

La Mercedes ha così organizzato per Pin un test privato e per la ventiduenne francese ben presto si è passati dall'attesa alla conclusione ideale di una giornata perfetta, guidando una Mercedes W12, la stessa vettura che aveva gareggiato nella stagione 2021 di Formula 1, pilotata da Hamilton e Bottas, l'ultima ad aver portato la Mercedes sul tetto del mondo nella classifica Costruttori. A Pin sono arrivati anche i complimenti di Susie Wolff, la massima responsabile del campionato F1 Academy visto che la pilota francese con il test, è anche diventata la prima donna di sempre ad aver guidato una Mercedes di F1.

Doriane Pin celebrata da Russelle e Antonelli prima dei test Mercedes

Un evento epocale che ha visto la presenza anche dei due piloti ufficiali Mercedes, Russell e Antonelli che hanno raggiunto Pin poco prima dell'inizio della sessione di prove. Già membro del programma giovani piloti della Mercedes dal 2023, Doriane Pin ha continuato ad essere una figura di spicco, iniziando da dicembre anche l'allenamento al simulatore per migliorarsi ulteriormente dopo che l'anno scorso, la pilota francese aveva vinto la F1 Academy al suo secondo tentativo. In questa stagione, Doriane Pin è tornata alle gare di durata unendosi alla European Le Mans Series con il team Duqueine, trovando già un podio di classe nella gara inaugurale di Barcellona e punta a partecipare alla 24 Ore di Le Mans.