Alcaraz interrotto da uno spettatore durante l'intervista scoppia a ridere: "Non ho tempo a Wimbledon" Dopo la vittoria contro Norrie a Wimbledon, Alcaraz è stato "sorpreso" da uno spettatore che ha provato a suggerirgli il modo di concedersi il riposo.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz ha superato brillantemente anche l'ostacolo Norrie, qualificandosi così per la semifinale di Wimbledon, dove affronterà Taylor Fritz. Ha bisogno di ricaricare le energie il tennista spagnolo, che durante l'intervento successivo al match è stato colto di sorpresa da un tifoso che ha interrotto l’intervista, scatenando anche l’ilarità dello stesso Alcaraz.

Alcaraz risponde ad uno spettatore simpatico a Wimbledon

L’obiettivo del tennista numero due al mondo è quello di ricaricare le energie approfittando anche del giorno libero prima delle semifinali. Idee molto chiare da parte di Alcaraz: "Oggi sarà una buona giornata per riposarsi un po’, per cercare di essere in uno stato mentale positivo”. A questo punto qualcuno ha urlato qualcosa dagli spalti.

Cosa ha urlato lo spettatore ad Alcaraz a Wimbledon

Che cosa? Una semplice parola, ovvero"Ibiza". Un riferimento alla possibilità di sfruttare una delle sue proverbiali, e tanto discusse, mini-vacanze rigeneranti. Carlos non è riuscito a trattenere una risata e ha risposto simpaticamente così: "Non c’è tempo, non c’è tempo. Cercherò solo di sfruttare al massimo il tempo per godermelo con il mio team, con la mia famiglia, visto che ho molte persone qui a… sai, a Londra. Proverò ad andare al Centre Court, non so se ne avrò la possibilità, ma di sicuro giocherò un po’ a golf, giusto per staccare un po’ la mente. Voglio dire, le cose che sto facendo stanno funzionando. Devo continuare così. Quindi sì, proverò ad andare a giocare a golf".

E a proposito di golf, Alcaraz potrebbe avere un compagno di allenamenti molto speciale. Si tratta di una stella di Hollywood, ovvero Tom Holland. L’attore ha scambiato anche alcune parole con il tennista spagnolo dopo il match. Cosa si sono detti? Alcaraz ha svelato tutto: "L’ho visto giocare qualche volta. Ci sono alcuni video di lui mentre gioca. Direi che potrebbe anche battermi. Ma mi piacerebbe davvero giocare contro di lui sul campo da golf. Per me sarebbe un onore. Cercherò di organizzarlo in questi due giorni in cui avrò un po’ di tempo. Vediamo se sarà disponibile".