Belgio-Senegal LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Anche questa è una giornata dedicata ai sedicesimi di finale. Le partite in programma oggi ai Mondiali 2026 sono tre: Inghilterra-RD Congo, che è in corso, Belgio-Senegal, che inizierà alle ore 22, e Stati Uniti-Bosnia, che prenderà il via alle ore 2. Belgio-Senegal si disputa a Seattle e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 1 oltre che su DAZN. Francia, Messico e Norvegia hanno raggiunto gli ottavi.
Dove vedere Belgio-Senegal ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
La partita tra il Belgio e il Senegal inizierà tra esatte tre ore, e cioè alle 22 italiane. L'incontro valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 si potrà seguire in diretta TV sia su Rai 1 in chiaro che su DAZN, per abbonati. Streaming gratis con RaiPlay e per abbonati di DAZN.