Belgio-Senegal LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Anche questa è una giornata dedicata ai sedicesimi di finale. Le partite in programma oggi ai Mondiali 2026 sono tre: Inghilterra-RD Congo, che è in corso, Belgio-Senegal, che inizierà alle ore 22, e Stati Uniti-Bosnia, che prenderà il via alle ore 2. Belgio-Senegal si disputa a Seattle e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 1 oltre che su DAZN. Francia, Messico e Norvegia hanno raggiunto gli ottavi.

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