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Belgio-Senegal LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Seattle: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Belgio-Senegal, partita dei sedicesimi.

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1 Luglio 2026, 19:00
A cura di Alessio Morra
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Anche questa è una giornata dedicata ai sedicesimi di finale. Le partite in programma oggi ai Mondiali 2026 sono tre: Inghilterra-RD Congo, che è in corso, Belgio-Senegal, che inizierà alle ore 22, e Stati Uniti-Bosnia, che prenderà il via alle ore 2. Belgio-Senegal si disputa a Seattle e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 1 oltre che su DAZN. Francia, Messico e Norvegia hanno raggiunto gli ottavi.

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Dove vedere Belgio-Senegal ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

La partita tra il Belgio e il Senegal inizierà tra esatte tre ore, e cioè alle 22 italiane. L'incontro valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 si potrà seguire in diretta TV sia su Rai 1 in chiaro che su DAZN, per abbonati. Streaming gratis con RaiPlay e per abbonati di DAZN.

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