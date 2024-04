video suggerito

Paura per Viña, ricoverato in ospedale dopo colpo alla testa: esclusi danni cerebrali per l’ex Roma Paura per Matias Vina, l’ex calciatore della Roma è stato ricoverato in ospedale dopo colpo alla testa: esclusi danni cerebrali per il giocatore uruguaiano, del Flamengo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per Matias Vina, l'ex calciatore della Roma è stato ricoverato in ospedale dopo colpo alla testa. Il terzino del Flamengo, che con i giallorossi ha vinto la Conference League, ha subìto una commozione cerebrale in occasione della partita contro l’Atlético Goianiense e le sue condizioni, in un primo momento, hanno destato non poche paure.

La società brasiliana ha fatto sapere che il calciatore “è stato portato in ospedale – seguendo il protocollo per commozione cerebrale. Il terzino è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato alcun danno cerebrale. Continua ad essere monitorato dal Dipartimento Medico Rubro-Negro e ritorna con la squadra a Rio de Janeiro".

Viña ricoverato in ospedale dopo un colpo alla testa: cosa è successo

Il calciatore del Flamengo è uscito dal campo durante la partita contro l'Atletico Goianiense dopo uno scontro di testa con Adriano Martins: prima è rimasto in panchina senza problemi ma poco dopo l’uruguagio ha avuto un malore ed è stato ricoverato d'urgenza. Fortunatamente gli accertamenti non hanno evidenziato danni cerebrali.

Vina era stato ceduto dalla Roma lo scorso inverno al Flamengo dopo che il terzino uruguagio era stato mandato in prestito al Sassuolo a inizio anno: l'offerta del club brasiliano, un'operazione a titolo definitivo di 9 milioni e un contratto fino al 31 dicembre 2028, hanno soddisfatto tutti e così Vina è volato oltre l'Atlantico dopo soli sei mesi in neroverde.

Il malore di Vina dopo quello di Ndicka in Udinese-Roma

Una situazione davvero tragica, se pensiamo che si è verificata nelle stesse ore del malore che ha colpito Evan Ndicka durante Udinese-Roma. Il calciatore ivoriano sta bene ed è monitorato dopo essere entrato in codice giallo al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia.

Queste le parole del post sul profilo X dei giallorossi: "La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!".