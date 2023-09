Inter dominante a Empoli ma alla fine decide il gran gol di Dimarco: pokerissimo di vittorie L’Inter grazie ad un gol di Dimarco si è imposta 1-0 sul campo dell’Empoli ottenendo la quinta vittoria in Serie A. Primato in classifica blindato.

A cura di Marco Beltrami

L’Inter ha conquistato la quinta vittoria in altrettante partite confermando il suo status di favorita per lo Scudetto. I nerazzurri si sono imposti 1-0 sul campo dell’Empoli grazie ad un gran gol di Federico Dimarco. Alta prova convincente dei nerazzurri, che hanno collezionato numerose chance da rete e avrebbero meritato un risultato più largo. Nota stonata l'infortunio di Arnautovic nel finale.a

Per i toscani notte fonda con la quinta sconfitta, la prima della nuova gestione targata Andreazzoli. Quest'ultimo ha molto da lavorare per ritrovare la rotta giusta.

L'Inter ha a tratti dominato il match contro l'Empoli soprattutto nel primo tempo. Basti pensare che la squadra di Simone Inzaghi ha collezionato 13 tiri prima dell'intervallo, un record in questo avvio di Serie A. Nonostante tutto il gol non è arrivato con la difesa dei toscani che si è salvata in più di un'occasione: decisivo Ismailj a murare sulla linea un colpo di testa di Darmian, e il guardalinee che ha annullato una rete di Thuram per fuorigioco.

Leggi anche La Juventus non sbaglia a Empoli: Danilo e Chiesa per restare in scia di Inter e Milan

La squadra di Andreazzoli è apparsa più battagliera in avvio di ripresa quando ha creato qualche grattacapo all'Inter. Alla fine però dopo tanti tentativi, i nerazzurri sono riusciti a sbloccarla con una giocata individuale. Eurogol di Dimarco che con un tiro al volo dalla distanza figlio di una notevole coordinazione non ha lasciato scampo all'incolpevole Berisha. 0-1, e quarta partecipazione attiva ad una rete per l'esterno in questa stagione.

Il primo tiro dei toscani è arrivato nella fase finale con la punizione di Ranocchia, ben parata da Sommer. L'Inter invece ha sfiorato il bis con un tiro a giro di Thuram finito alto sulla traversa. Capolista che sale a quota 15 e ristabiliti i 3 punti di vantaggio sul Milan che ieri aveva vinto di misura col Verona. Allungo sulla Juventus sconfitta con il Sassuolo che ora deve recuperare cinque lunghezze. Empoli ancora a caccia dei primi punti in Serie A.