Il Sassuolo piazza un sonoro poker alla Juve, al Mapei arriva il primo KO per Allegri Il Sassuolo ha battuto per 4-2 la Juventus al Mapei Stadium: prima sconfitta per Allegri in campionato.

A cura di Vito Lamorte

Con un sonoro poker il Sassuolo ha battuto per 4-2 la Juventus al Mapei Stadium nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. I neroverdi hanno giocato un'ottima partita e hanno trovato la seconda vittoria in campionato con una prestazione davvero notevole sia per applicazione tattica che per intensità. I ragazzi di Alessio Dionisi sono stati ripresi due volte ma non hanno mai mollato e sono stati sempre in grado di costruire azioni pericolose per far male alla retroguardia bianconera.

Massimiliano Allegri per la prima volta dal suo ritorno alla Juventus ha scelto una formazione uguale a una già schierata, visto che in precedenza aveva cambiato 112 formazioni su 112 partite tra tutte le competizioni. La scelta, però, non ha pagato.

Il Sassuolo è partito forte e si è portato in vantaggio con la rete di Armand Laurienté, che ha calciato verso la porta dalla zona sinistra e ha trovato un erroraccio di Szczesny che si è infilato la palla nella sua rete. Il portiere polacco ha provato a respingere con i pugni ma la posizione, oltre a quella della sue braccia, non era corretta e mentre era in caduta si è ritrovato il pallone alle sue spalle.

La reazione dei bianconeri non si è fatta attendere. Vlahovic volenteroso e molto più coinvolto di Federico Chiesa, che, però, ispira la rete del pareggio con una sua giocata: gran cross del numero 7 della Juve sul secondo palo per McKennie, che viene anticipato da Viña e la mette dentro. Autogol dell'ex calciatore della Roma e partita di nuovo in equilibrio.

Il Sassuolo si è riportato in vantaggio con Domenico Berardi poco prima dell'intervallo: Gatti commette un grave errore in uscita bassa, Matheus Enrique trova il numero 10 al limite che buca Szczesny con una bella conclusione.

Il calciatore neroverde, che è stato protagonista di un'intricata vicenda di mercato, ha rischiato il cartellino rosso per un brutto intervento su Bremer ma il direttore di gara dopo un check col VAR ha deciso che l'ammonizione era la giusta sanzione.

La Juventus ha trovato ancora il pareggio con Chiesa, che stava per essere sostituito: su un cross di McKennie, Fagioli ha appoggiato la palla al compagno e il numero 7 da dentro l'area l'ha messo dentro anche grazie ad una deviazione di un avversario.

Quando tutto sembrava pronto per l'arrembaggio bianconero, ecco che irrompe Andrea Pinamonti e piazza la zampata che ha indirizzato la partita per la squadra di Dionisi: sul tiro di Laurientè dalla distanza Szczesny non blocca e sulla ribattuta si fionda l'ex calciatore di Inter e Genoa che di testa la mette dentro facendo esplodere il Mapei Stadium. Nei minuti di recupero è arrivato il poker con un'autogol clamoroso di Gatti.

Il tabellino di Sassuolo-Juventus

RETI: 12′ Laurienté, 21′ Vina (OG), 41′ Berardi, 78′ Chiesa, 82′ Pinamonti, 94′ Gatti (OG)

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi (46′ Viti), Vina; M. Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (85′ Defrel), Laurienté (85′ Pedersen); Pinamonti (85′ Castillejo). Allenatore: Alessio Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (60′ Weah), Miretti (46′ Fagioli), Locatelli ( Milik), Rabiot, Kostic (46′ Iling); Chiesa, Vlahovic (76′ Kean). Allenatore: Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Andrea Colombo.