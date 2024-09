video suggerito

Colpo Lazio in casa del Torino, i biancocelesti vincono 3-2: primo ko per i granata, decisivo Noslin La Lazio batte 3-2 il Torino e mette a segno un colpo esterno importantissimo per la classifica. I biancocelesti soffrono nel finale con il gol di Coco in pieno recupero ma riescono a centrare i tre punti.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio batte 3-2 il Torino e mette a segno un colpo esterno importantissimo per la classifica. I biancocelesti partono benissimo con il gol del vantaggio firmato Guenoduzi nel primo tempo. Nella ripresa arriva il raddoppio per la squadra di Baroni firmato da Dia. Il gol di Adams riapre la partita ma la Lazio cala il tris con Noslin. In pieno recupero la rete di Coco fa vivere due minuti di ansia ai biancocelesti che però riusciranno a difendere e portarsi a casa tre punti pesantissimi.

Il gol di Guendouzi per il momentaneo 0-1.

La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio

Pronti via la Lazio passa subito in vantaggio. La squadra di Baroni inizia la prima frazione con grande velocità e aggressività mettendo il Torino alle corde dai primi minuti di gioco. Nuno Tavares è una spina nel fianco per la difesa dei granata e proprio dai piedi del terzino sinistro biancoceleste parte il pallone per il vantaggio della squadra di Baroni. L'assist mancino per l'accorrente Guendouzi è perfetto. L'ex centrocampista del Marsiglia non sbaglia mettendo la palla in rete col piattone su cui Paleari non può davvero nulla.

Il Torino prova a reagire con la conclusione di Ilic respinta al meglio dalla parata di Provedel. La Lazio però sempre con Nuno Taveres a sinistra è pericolosissima e con la conclusione, debole, di Dia, crea ancora pericoli alla porta di Paleari. Il Torino non riesce a rompere il muro eretto in difesa dalla squadra di Baroni assolutamente perfetta nei primi 45 minuti. Anche a centrocampo la Lazio con l'aggressività e l'equilibrio di Rovella e Guendouzi ha trovato i propri punti di riferimento capaci di annullare il Toro

L'esultanza della Lazio nel secondo tempo al gol di Dia.

La squadra di Baroni fa il tris nel secondo tempo

Nel secondo la partita si anima completamente. La Lazio entra in campo convinta di voler chiudere la pratica e infatti dopo una doppia parata miracolosa di Paleari prima su Castellanos e poi su Romagnoli, il raddoppio biancoceleste arriva con Dia. L'attaccante senegalese va in gol sfruttando al meglio l'assist da destra di Isaksen bravo a mettere al centro una palla perfetta che lo stesso Castellanos lascia passare per l'accorrente Dia che piazza in rete il pallone del momentaneo 0-2. Lo stesso Castellanos subito dopo ha la possibilità di fare il tris ma Paleari lo gela.

Il portiere del Toro para la conclusione dell'argentino sicuro ormai di mettere a segno la rete che sarebbe stata del ko. E invece quasi a sorpresa il Torino fa 1-2 grazie ancora ad Adams. L'attaccante granata sfrutta il doppio assist di Ilic e poi si Vlasic prima di mettere il pallone alle spalle di Provedel. I granata però non riescono a dare seguito a questa rete e dopo una girandola di cambi da parte dei due allenatori arriva il gol del tris da parte della Lazio con Noslin che sfrutta un pallone finito in area del Toro e mette a segno la palla dell'1-3. Nel finale grande gol di Coco che rende solo meno amaro il passo per il definitivo 2-3.