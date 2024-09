video suggerito

Cassano disintegra Thiago Motta dopo sei partite alla Juve e spiega perché: lo deve ad Allegri Antonio Cassano nel programma Twitch ‘Viva El Futbol’, con Adani e Ventola, ha criticato in modo aspro la Juventus di Thiago Motta e l’ha paragonata a quella di Allegri: “Questa Juve mi fa schifo, il manico è cambiato ma le prestazioni sono identiche”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la diaspora con Bobo Vieri; Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola sono ritornati a commentare le vicende calcio italiano e internazionale su Twitch, nel programma Viva El Futbol. L'ex attaccante di Milan, Inter e Roma con lo suo stile ha commentato anche la partita tra Juventus e Napoli, che non è stata molto spettacolare. Qualche leggera critica per i partenopei da parte di Cassano, che però ha disintegrato i bianconeri: prendendosela in particolare con Vlahovic e soprattutto con il tecnico Thiago Motta, apostrofato con termini durissimi. E Cassano ha tirato in ballo pure Allegri.

Napoli promosso, Juve no

Cassano non ha apprezzato Juve-Napoli, terminata 0-0: "Una noia totale, mi sono rotto i co****** a vedere la partita. Al Napoli faceva comodo il pareggio. Qualcosina hanno fatto, ma mi aspettavo qualcosa di diverso in fase offensiva. Fase difensiva buona. Il Napoli ha fatto la partita provando a vincerla facendo il minimo indispensabile, ma non voleva perderla".

Le difficoltà di Koopmeiners e Gonzalez

Poi in Viva El Futbol l'ex numero 10 è passato alla Juventus ed ha criticato pesantemente una serie di calciatori. Prima ha puntato il dito contro Koopmeiners, Gonzalez e Douglas Luiz (che non ha giocato): “La Juventus, parto dai giocatori tipo Koopmeiners che ha fatto questa scelta forte, Nico Gonzalez anche. Una cosa è giocare in squadre come Atalanta o Fiorentina o Aston Villa un'altra è giocare con la Juve".

Milik meglio di Vlahovic per il gioco di Thiago Motta

Dopo di che ha puntato il dito contro Vlahovic, che per Cassano è meno funzionale di Milk nel gioco di Allegri e ha spiegato il perché: "Vlahovic non mi piace, è isterico e ha poca personalità. Non sa cosa fare, è sempre li che si lamenta. Se è in buone condizioni, Milik è molto più forte di lui. Quando Milik sarà in perfette condizioni, giocherà lui, perché è più adatto ai principi di gioco di Thiago. Perché lega il gioco e partecipa con i compagni. Il paragone con Zirkzee non c'è. Lui è diventato quello che è grazie a Motta".

Thiago Motta bocciato: "Oggi vedo la stessa Juve di Allegri"

Infine bordate verso l'allenatore juventino, che è imbattuto tra campionato e Champions ma che in Serie A è reduce da tre pareggi per 0-0. Cassano è onesto, perché ribadisce l'amicizia con Thiago Motta, e anche la stima. Ma facendo il paragone con Allegri non ‘può' esimersi dalle critiche: "Ho disintegrato Allegri perché faceva schifo e continuo a pensarlo. Dopo sei partite devo dire la stessa cosa di Thiago. Ad oggi non ha fatto niente. Le prime partite ho visto una Juve dietro la linea della palla che partiva in contropiede. Non mi convinceva e avevo detto che non arrivava tra le prime quattro: ora è peggio. Thiago lo conosco e lo stimo, non è come Allegri che non è un allenatore. Oggi vedo la stessa Juve dell'anno scorso: ha fatto schifo negli ultimi tre anni e finora ha fatto schifo in campionato. Stimo Thiago ma in campionato sta facendo schifo. Tante situazioni non mi convincono. Il manico è cambiato, ma le prestazioni sono identiche".