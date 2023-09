La papera di Szczesny gela la Juve: respinge il tiro di Laurienté ma la palla finisce in rete Szczesny è stato protagonista dell’inizio gara tra Sassuolo e Juventus. La papera del portiere polacco ha gelato Allegri e la panchina bianconera: ha regalato un gol agli emiliani buttandosi da solo la palla in porta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tre tiri in porta nei primi minuti hanno mostrato ancora una volta una Juventus arrembante, anche contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium però non è facile e soprattutto nulla è mai scontato. E infatti proprio nel momento in cui i bianconeri avevano preso campo cercando lo spazio giusto per trovare il gol, arriva il vantaggio dei padroni di casa. Da una rimessa laterale battuta da Vina la palla finisce sulla testa di Pinamonti che sponda la sfera sui piedi di Laurienté che guarda rapidamente la porta e calcia in porta.

La conclusione è forte e la palla prende anche un giro strano. Traiettoria difficile da calcolare anche per Szczesny che infatti si fa incredibilmente sorprendere. Il portiere polacco prova a respingere la palla con i pugni in tuffo ma si respinge la sfera a terra finendo sul suo piede per poi rotolare lentamente in porta. In pratica l'ha messa dentro da solo gelando Allegri e tutta la panchina bianconera. Un intervento sbagliato che rischiava di compromettere l'inizio gara della Juve che ha poi trovato il pareggio.

La parata sbagliata di Szczesny che vede la palla poi finire in porta.

Il portiere della Juventus riprende subito la palla dalla porta chiaramente provato però da quell'errore che ha lasciato a bocca aperta lo stadio. Szczesny aveva anche intercettato la palla ma la forza impressa da Laurienté ha reso la traiettoria della sfera quasi impossibile da intercettare. Il portiere polacco infatti l'ha fatta cadere per terra ma mentre la sfera toccava il terreno di gioco ha anche sfiorato il suo piede d'appoggio finendo poi in porta.

Nessuna reazione particolare della panchina della Juventus nei confronti di Szczesny ma solo tante parole d'incoraggiamento a riprendere la palla dalla rete e a rimetterla in gioco. E infatti la maturità della Juventus si è vista anche in questa occasione. Una sorta di cambio mentalità netto da parte dei bianconeri che immediatamente non si sono fatti abbattere trovando la rete del pareggio con l'autogol di Vina in anticipo su McKennie su cross di Chiesa.