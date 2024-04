video suggerito

Sassuolo-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Milan sarà ospite del Sassuolo per la 32ª giornata di Serie A 2023/24: si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 14 aprile con fischio d’inizio alle ore 15:00. Le probabili formazioni di Pioli e Ballardini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan vuole proseguire il suo momento positivo in campionato e va a giocare in casa del Sassuolo per la 32ª giornata di Serie A 2023/24. Rossoneri e neroverdi scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia oggi, domenica 14 aprile 2024, con fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta TV e streaming su DAZN.

La partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium evoca bei ricordi ai tifosi milanisti, visto che due anni fa i rossoneri vinsero lo Scudetto all'ultima giornata proprio sul campo dei neroverdi con la doppietta di Giroud e la rete di Kessie. Il Milan vuole blindare il secondo posto e viene dalla sconfitta in Europa League con la Roma dopo il 3-0 casalingo in campionato col Lecce. La squadra di Ballardini ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione: il pareggio di Salerno non ha aiutato i neroverdi a fare quel salto che speravano e le cose potrebbero complicarsi in maniera definitiva se non dovessero arrivare punti nelle prossime partite.

La gara d'andata vide il Milan vincere per 1-0 con gol di Pulisic.

Partita: Sassuolo-Milan

Orario: 15.00

Data: domenica 14 aprile 2024

Dove: Mapei Stadium, Reggio Emilia

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 32a giornata

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta TV

La partita Sassuolo-Milan si potrà vedere in diretta TV su DAZN tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e commento tecnico di Marco Parolo.

Sassuolo-Milan, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Sassuolo-Milan sarà visibile in diretta anche in streaming su DAZN per gli abbonati attraverso l'app dedicata o collegandosi tramite pc si potrà seguire l'intero match con ampio pre e post partita.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Pioli cambia il centravanti, con Jovic che fa riposare Giroud, e l'esterno destro, con Chukwueze che fa rifiatare Pulisic. In mezzo al campo Adli e Reijnders. Ballardini punta sempre su Pinamonti, Defrel e Laurienté.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.