Quanto manca all’Inter per fare il miglior inizio di sempre in Serie A L’Inter ha ottenuto cinque vittorie di fila in avvio di Serie A 2023/2024. Non è il record assoluto per i nerazzurri che sperano ora di riscrivere la storia.

A cura di Marco Beltrami

Vincendo in casa dell'Empoli, l'Inter ha confermato il primo posto nella Serie A 2023/2024 ottenendo il 5° successo in altrettante partite. La formazione di Inzaghi dunque finora si è rivelata imbattibile con un avvio di stagione eccellente in campionato. Si tratta di un record? E quanto manca all'Inter per fare il miglior inizio di sempre in Serie A?

Le cinque vittorie nelle prime cinque di Serie A per l'Inter non sono una prima volta assoluta. In passato altri tre allenatori prima di Inzaghi sono stati capaci di vincere tutti i match fino a questo punto della stagione. Stiamo parlando di Antonio Conte, Roberto Mancini e Helenio Herrera.

L'allenatore salentino ha vinto le prime cinque nel 2019/2020 alla sua stagione d'esordio a Milano, mentre Mancini ci è riuscito nel 2015/2016. Se Conte arrivò poi a sei vittorie di fila, l'attuale commissario tecnico dell'Arabia Saudita invece si fermò proprio a cinque. Da record assoluto invece l'Inter di Helenio Herrera che nel 1966-1967 ottenne 7 vittorie consecutive prima di fermarsi.

Cosa manca dunque all’Inter attuale per entrare nella storia del club ? La squadra allenata da Inzaghi dovrà vincere altre due partite per eguagliare quella di Herrera, ovvero le sfide contro Sassuolo e Salernitana, mentre se vorrà toccare 8 successi di fila e far registrare un nuovo record allora, Latuaro e compagni dovranno battere anche il Bologna. Tre match che sembrano alla portata. Attenzione però perché c'è un particolare che non farà piacere agli scaramantici: né Conte, né Mancini e né Herrera nelle stagioni in questione riuscirono a vincere il campionato.

E per entrare invece nella storia della Serie A? Cosa manca all'Inter? Il record della migliore partenza nel campionato italiano è della Roma di Rudi Garcia nella stagione 2013/2014 con 10 vittorie di fila. All'Inter attuale dunque mancano altre 5 vittorie per eguagliare i giallorossi: bisognerà battere nell'ordine Sassuolo, Salernitana, Bologna, Torino, Roma. Battendo anche l'Atalanta, i nerazzurri si prenderebbero il record in solitaria.