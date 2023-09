Allegri analizza la sconfitta col Sassuolo, spiazza tutti con due parole: “Partita farfallina” Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa per 4-2 con il Sassuolo.

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Allegri ha analizzato il 4-2 subito dai suoi in casa del Sassuolo. Il tecnico della Juventus a DAZN ha dichiarato: "Abbiamo fatto una partita leggera di testa da questa sconfitta bisogna solo imparare. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati scarsi. Mentalmente abbiamo giocato una partita farfallina. Dobbiamo migliorare, perdiamo punti importanti. Abbiamo preso gol alla prima occasione, abbiamo pagato a caro prezzo il fatto che avevamo staccato la testa».

In merito alle sue parole in conferenza stampa, quando predicava calma, ha affermato: "Io qualche partita l'ho fatta, un po' le squadre le conosco e so quali sono i pregi e i difetti di questi ragazzi meravigliosi. Le avvisaglie c'erano già state ieri, avantieri, nei giorni precedenti: abbiamo cercato di fare meglio e non ci siamo riusciti, non bisogna abbattersi".

La squadra bianconera ha dimostrato grosse carenze a livello di personalità e a chi gli chiede se nello spogliatoio mancano dei leader il tecnico bianconero ha affermato: "No, oggi è stata una partita in cui abbiamo annientato a livello mentale. Non abbiamo ancora la capacità di switchare nella partita. Oggi già dall’inizio avevo la sensazione che ogni palla che buttavano in alto andavamo in affanno".

Sulla prova, non brillantissima, di Dusan Vlahovic al Mapei Stadium ha affermato: "Ha avuto un paio di situazioni importanti e non le ha sfruttate. Nel complesso la partita è stata non bella a livello generale. Il Sassuolo tende a spaccare la partita, se diventa a tamburello può succedere di tutto".

È la prima sconfitta della Juventus in campionato, che aveva fatto abbastanza bene finora ma ora i bianconeri dovranno dimostrare di saper reagire alla prima difficoltà stagionale e di poter competere per le prime posizioni fino alla fine del torneo.