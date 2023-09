Berardi in Sassuolo-Juve era da espulsione per il designatore Rocchi: “Meglio rosso che giallo” Rocchi porta gli audio della sala VAR in tv e dice la sua sull’episodio che ha visto coinvolto Berardi in Sassuolo-Juventus: “È una valutazione di campo”.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha perso male in casa del Sassuolo e ha interrotto la striscia di imbattibilità che portava avanti dall'inizio del campionato. I bianconeri hanno subito un pesante KO per 4-2 al Mapei Stadium e ha dato vita al solito dibattito su Allegri, che prende vita da due anni a questa parte ogni qualvolta la Vecchia Signora perde.

Oltre a questo, però, durante e dopo la partita di Reggio Emilia si è parlato molto dell'intervento di Domenico Berardi su Gleison Bremer che l'arbitro Colombo ha valutato di non punire con l'espulsione ma soltanto con un cartellino giallo.

Al minuto 58 il difensore brasiliano della Juve era in possesso della palla, quando il capitano neroverde ha provato a togliergli il possesso ma con il piede a martello l'ha colpito all'altezza dello stinco: Bremer è rimasto a terra, assistito dallo staff medico della società, mentre il direttore di gara Colombo ha sanzionato con l'ammonizione Berardi.

L' intervento per l'arbitro non era da rosso e dello stesso avviso erano gli addetti in sala VAR, perché dopo un check di circa un minuto la decisione di Colombo è rimasta la stessa.

In merito all'episodio si è espresso anche il designatore degli arbitri Gianluca a Rocchi a DAZN durante il format ‘Open Var’ e lo ha fatto con parole molto chiare: "In campo forse avrei dato il rosso, ma non mi sento di colpevolizzare l’arbitro. Non sono andati a rivederlo perché il VAR era d’accordo con la decisione dell’arbitro. Non esiste un arbitro che si rifiuta di andare al VAR in caso di chiamato, se qualcuno dei miei ragazzi lo facesse da domani non ci sarebbe più”.

In pratica il designatore ha difeso la scelta di ammonire l'attaccante del Sassuolo ma ha ammesso che lui avrebbe optato per l'espulsione di Berardi.

Pochi minuti dopo, sulle reti Mediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari durante la trasmissione Pressing ha espresso il suo parere contrario a quello del capo degli arbitri italiani: "Rocchi dice che Berardi su Bremer è un episodio soggettivo? Assolutamente no, è oggettivo, cartellino rosso".

Gianluca Rocchi ha portato gli audio della sala VAR per la prima volta negli studi di DAZN per commentare gli episodi più controversi degli ultimi due weekend calcistici: una novità assoluta perché per la prima volta vengono mostrati in tv gli audio delle partite.